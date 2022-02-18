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رياضة

قبضة حديدية بين إيتو ووزير الرياضة الكاميروني بسبب المدرب كونسيساو

سليم.ع
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قبضة حديدية بين إيتو ووزير الرياضة الكاميروني بسبب المدرب كونسيساو

أكد رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو في مراسلة إلى وزير الشباب والرياضة الكاميروني، أن إقالة أو استمرار مدرب “منتخب الأسود” من صلاحيات الإتحادية وليست من صلاحيات الوزير.

وأضاف إيتو في مراسلته لوزير الرياضة موال كومبي: ” إدارة أمور المنتخب الكاميروني من صلاحيات الإتحادية، وهي من تقرر إستمرار أو إنهاء عقد المدرب”.

وتابع إيتو: “النظر في قرار إقالة أو استمرار المدرب في عمله، لا يزال جاريا ولم يحسم بعد”.

وذكر رئيس الإتحاد الكاميروني في مراسلته وزير الشباب والرياضة، بالقوانين التي تؤكد بأن تسيير الشؤون الإدارية والرياضية لمنتخب الكاميرون من صلاحيات الإتحادية فقط.

وجاءت مراسلة إيتو كرد على تصريحات وزير الشباب والرياضة، في إحدى الحصص التلفزيونية، والتي أكد خلالها على ضرورة مواصلة المدرب كونسيساو وطاقمه العمل، بما أن الوقت صيّق قبل المواجهة الفاصلة أمام الجزائر.

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