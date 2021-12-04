قبضة حديدية بين فرحات و”نيم” الفرنسي بسبب رفضه التجديد

يصر على الرحيل الصيف المقبل مجانا

تتواصل القبضة الحديدية بين الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، نجم نادي نيم أولمبيك الفرنسي، وإدارة فريقه بسبب رفضه تجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل ولا فكرة الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل حتى يُجنّب فريقه خسارته مجانا في الميركاتو الصيفي، ردّا على معاملة مسؤولي نيم أولمبيك الصيف الماضي عندما رفضوا بيعه بسبب مغالاتهم في مطالبهم المالية.

وكان فرحات أصيب بصدمة كبيرة عقب فشل رحيله عن نادي نيم أولمبيك الصيف الماضي، خاصة بعد سقوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وهو الذي كان واحدا من أبرز نجوم دوري الدرجة الأولى خلال الموسمين الماضيين، واضطر فرحات للرضوخ لرغبة إدارة نادي نيم التي رفضت بيع عقده وأصرت على الحصول على مبلغ لا يقل عن 4 ملايين يورو للتخلي عن العام الأخير في عقده، وهي المعطيات التي انعكست سلبا على مستويات نجم “الخضر”، الذي لم يلعب كثيرا منذ بداية الموسم الجاري.

اللاعب الجزائري أصيب بكورونا ويغيب عن مباريات فريقه

من جهته، أدلى رئيس ناي نيم أولمبيك الفرنسي، راني عسّاف اللبناني الأصل، بتصريحات نارية خلال الأيام الماضية حمّل فيها مسؤولية فشل فرحات في الرحيل عن الفريق للاعب الجزائري، وقال بهذا الخصوص في حوار لصحيفة “ميدي ليبر” الفرنسية: “عقد صفقة انتقال يتطلب اصطفاف عدة كواكب على خط واحد..فريق يبيع وآخر يشتري ولاعب يريد المغادرة”، مضيفا: “أعتقد بأن فرحات أغلق العديد من الأبواب، خاصة من إسبانيا”، في إشارة إلى أن اللاعب الجزائري رفض الرحيل نحو الدوري الإسباني، وتابع رئيس نيم أولمبيك: “لم يصلنا سوى عرض رسمي من ستراسبورغ بـ3.25 مليون يورو، وهذا لم يكن كافيا” وإذا كان راني عسّاف رأى بأن هذا العرض لم يكن كافيا، فإن فرحات والعديد من المتابعين وصفوا موقفه بـ”الجشع” والمُحطم لآمال الدولي الجزائري، وهو الذي كان استقدمه قبل أزيد من عامين ونصف في صفقة انتقال حّر، الأمر الذي أثر كثيرا على فرحات، الذي لجأ خلال الأيام الماضية إلى تغيير وكيل أعماله على أمل الحصول على عقد جيّد مستقبلا ينسى به كابوس نادي نيم أولمبيك.

وبسبب هذه القضية لم يتمكن فرحات من تقديم مستويات جيّدة هذا الموسم بعد أن غاب عن التحضيرات الموسمية، حيث اكتفى بالمشاركة في 7 مباريات من أصل 18 ممكنة، لم يسجل ولم يصنع خلالها أي هدف، وتضغط عليه الإدارة حاليا “فنيا” من خلال إبعاده من خيارات المدرب لدفعه إلى تجديد عقده، في وقت يتمسك فيه فرحات برغبته في الرحيل مجانا الصيف المقبل، وكان فرحات (28 سنة) غاب عن مباراة فريقه، السبت الماضي، أمام نادي روديز في الأسبوع الـ17 من دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بسبب إصابته بفيروس “كوفيد 19″، وهو عامل آخر يضاف لمتاعب نجم نادي لوهافر الفرنسي السابق.