قبضة حديدية بين فيغولي ومسؤوليه

نادي قلعة السرايا التركي

باتت العلاقة بين اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي وإدارة نادية قلعة السرايا التركي هذه الأيّام، لا تبعث على الارتياح.

وقال سفيان فيغولي إنه لن يرحل هذه الصائفة، وسيُواصل مغامرته الكروية مع نادي قلعة السرايا، حتى انقضاء مدّة العقد في الـ 30 من جوان 2022.

وأضاف الدولي الجزائري في أحدث تصريحات إعلامية أدلى بها لِإذاعة “راديو سبور” التركية، أنه لا يعبأ بِالأنباء التي تقول إن إدارة ناديه قلعة السرايا ستدفعه إلى الرّحيل هذه الصائفة. ووصف ما يُقال عنه بـ “الشائعات”.

وكانت تقارير صحفية تركية قد ذكرت في الأيّام القليلة الماضية، بِأن إدارة نادي قلعة السرايا تعتزم تسريح عدّة لاعبين هذه الصائفة، أبرزهم المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، والجناح الجزائري سفيان فيغولي. بعدما فسخت مُؤخّرا عقد زميلهما صانع الألعاب المغربي يونس بلهندة.

وخرج فريق قلعة السرايا مطلع الأسبوع الماضي خالي الوفاض، بعدما فشل في إحراز لقب بطولة تركيا، وكأس هذا البلد، في ثاني موسم له على التوالي بِلا تتويجات. عِلما أن نادي الأحمر والأصفر يملك إمكانيات مادية معتبرة.

وعكس المواسم السابقة، لم يُقدّم سفيان فيغولي في نسخة 2020-2021 العروض الفنية المأمولة. حيث شارك في 16 مباراة فقط أساسيا، من أصل 40 مواجهة خاضها فريقه قلعة السرايا في البطولة التركية. كما اكتفى الدولي الجزائري بِتسجيل هدفَين وتوزيع 4 تمريرات حاسمة.

وتعلم إدارة نادي قلعة السرايا أن بقاء سفيان فيغولي لِموسم آخر، سيُكلّف خزينتها مبلغ 4 ملايين أورو، خاص بِأجرة الدولي الجزائري فقط، دون احتساب المنح وامتيازات أخرى.