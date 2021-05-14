“قبضة حديدية” بين ملال ولافان قبل مواجهة الصفاقسي

طالبه بإجراء تغييرات على التشكيلة وهدده بـ "الإقالة"

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن الرئيس شريف ملال، طلب من مدربه دونيس لافان، إجراء بعض التغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية، تحسبا لمواجهة النادي الصفاقسي التونسي، في ذهاب ربع نهائي كأس الإتحاد الإفريقي المقررة هذا الأحد، على ملعب “الطيب المهيري”.

ولم يهضم المسؤول الأول على الشبيبة، الأداء الباهت الذي ظهر به اللاعبون في اللقاء الفارط المقدم عن الجولة 21 من الرابطة المحترفة الأولى أمام مولودية وهران، حيث اعتبر ملال الهزيمة غير مبررة، خصوصا عقب النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة، الأمر الذي جعله يطالب التقني الفرنسي بتقديم تقرير مفصل، يشرح فيه أسباب الهزيمة غير المنتظرة أمام “الحمراوة”، فضلا عن إحداث بعض التغييرات على مستوى التشكيلة تحسبا للموعد الإفريقي المقبل أمام ممثل الكرة التونسية.

يحدث هذا في الوقت الذي بات فيه لافان يرفض تدخل المسيرين في رسم التشكيلة الأساسية للفريق، خصوصا وأنه كان قد وجه رسالة مباشرة إلى كل المسؤولين في بيت النادي مؤخرا، دعاهم فيها عدم التفكير في فرض أي لاعب عليه، كما دافع التقني الفرنسي عن نفسه، عندما أكد للرئيس ملال أن “الإرهاق” يعد السبب الرئيسي الذي يقف وراء التعثر الأخير أمام المولودية الوهرانية لا غير.

وفي سياق آخر، تحصل لاعبو النادي الصفاقسي، نهاية الاسبوع، على جزء من مستحقاتهم المالية العالقة، في مبادرة من قبل إدارة النادي للرفع من معنويات المجموعة وتحفيز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في الموعد الإفريقي المقبل أمام الشبيبة، علما أن النادي الصفاقسي رفقة مدربه الجديد حمادي الدو، كان قد باشر الأمور الجدية بداية من يوم الأربعاء، تحسبا للقاء شبيبة القبائل في إطار المسابقة القارية بالاستعداد للمباراة من خلال التكثيف من حجم التدريبات والتركيز على الجانب النفسي الذي يعتبره المدرب “الدو مفتاح” تحقيق نتيجة إيجابية أمام شبيبة القبائل.

كما عاين المدرب “الدو” رفقة لاعبيه عبر الفيديو آخر مباريات الشبيبة، سواء في المسابقة القارية أو في البطولة المحلية، حيث ركز “الدو” على اللقاء الأخير الذي خسره الفريق أمام مولودية وهران بهدف دون رد، وقف من خلاله على نقاط ضعف الفريق بالدرجة الأولى، كما عاين التقني التونسي مواجهة الشبيبة أمام نادي كوتون سبور على ملعب الأخير في الكاميرون، في إطار الجولة ما قبل الأخيرة من دور مجموعات كأس “الكاف”، حيث وقف على الطريقة التي عاد بها زملاء سوياد بالفوز من “غاروا”، فضلا أيضا عن معاينة الفريق في اللقاء ما قبل الأخير من البطولة أمام اتحاد بلعباس والذي فازت فيه الشبيبة بخماسية نظيفة خارج الديار.