قبطية تشهر إسلامها عبر فيديو وتطلب الحماية من الأمن المصري

استنجدت سيدة قبطية بالأمن المصري لحمايتها من الخطر الذي قد يتهددها من أهلها بعدما أعلنت إسلامها عبر مقطع فيديو.

وكانت المعلمة مريم يوسف وهيب، قد خرجت قبل نحو أسبوع بغرض تطعيم ابنتها في مركز صحي في بني سويف، لكنها لم تعد إلى بيتها ما جعل أهلها يرجحون فرضية اختطافها ويطالبون الرئيس السيسي بالمساعدة.

وبعد أيام من اختفائها، ظهرت مريم عبر شريط فيديو وهي ترتدي الحجاب، وقالت إنها أشهرت إسلامها بمحض إرادتها ولم يجبرها أحد على ذلك، وأن اسمها تحول إلى مريم أحمد محمد وأظهرت شهادة إشهار الإسلام، وطلبت من السلطات الأمنية المصرية حمايتها من أي خطر قد تتعرض له من أهلها.

وأحدث الفيديو الذي أعلنت فيه مريم ذات الـ 36 سنة صدمة كبيرة لدى عائلتها وموجة من الغضب بين الأوساط القبطية في مصر، وتم التشكيك في أنها أسلمت بمحض إرادتها، وتم الترجيح بأنها اختطفت هي وابنتها، ثم أعلنت مواقع قبطية أن مريم عادت لأسرتها إلا أن الأمن المصري لم يصدر أي بيان حول هذا الخبر، وفق ما جاء في موقع “بي بي سي عربي” .

وفي سياق متصل، أعلنت مواقع مصرية أنه تم القبض على محامي مسيحي اعتنق الإسلام لكونه المتسبب في “اختطاف” مريم وإجبارها على اعتناق الإسلام تحت تهديد السلاح.

ودعا البابا تواضروس الأجهزة المسؤولة بالضبط الدقيق لحالات الاختفاء والخطف التي تحتاج إلى شفافية نظرا لحساسيتها” مشيرا في الوقت ذاته بأنه من غير اللائق نشر مقالات وإذاعة فيديوهات” تمس أو تسيء إلى أي قطاع من الشعب حفظا لسلامة المجتمع”.