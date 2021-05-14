قبلات وأحضان وصور جماعية وغياب الكمامة في يومي العيد

انتهاك صارخ للوقاية من فيروس كورونا

اختلف عيد الفطر هذا الموسم، عن عيد الفطر في الموسم الماضي، حيث تعامل عامة الناس مع مناسبة العيد مثل تعاملهم مع العيد قبل ظهور جائحة كورونا، فمباشرة بعد انقضاء صلاة العيد، تعانق المواطنون وتصافحوا مع وابل من القبلات في قلب الجامع ومحيطه، وبمجرد أن وطأت أقدامهم باحة الجامع والشارع، حتى زالت الكمامة من الوجوه كما زالت المطهرات الكحولية، واحتفل الناس بكثير من المبالغة بالتقبيل والأحضان ومنهم حتى من فعل ذلك مع سبق الإصرار، بحجة حرمان الموسم الماضي من التقارب والتغافر.

وفي مدينة سطيف قام سكان الأحياء بالتقاط صورة جماعية عبر السيلفي ضمت عشرات وأحيانا مئات المواطنين وهم إلى جنب، وتم نشرها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبعنوان لكل حي من أحياء عاصمة الهضاب، وكانت الكمامة هي الغائب الأكبر في هذه الصور، وانتقلت عدوى انتهاك البرتوكولات الصحية إلى قلب المنازل العائلية، حيث كانت الزيارات من دون تردد أو احتراز، ووجد كبار السن والمقعدين والمرضى المزمنين أمامهم جحافل من الأهل اولخلان يطرقون أبوابهم ويخرجونهم عنوة عن حجرهم الصحي وخلوتهم التي زاد عمرها عن السنة كاملة، من خلال التهنئة الجسدية بالمصافحة والتقبيل والاحتضان، في مشاهد قال عنها طبيب مختص، على رغم طعنها للصحة، بأنها “ستوضح بعد أسبوع حقيقة الوباء في الجزائر، فإذا مرت نسمات الاحتفال بعيد الفطر المبارك بهذه الطريقة العاصفة بردا وسلاما على الواقع الوبائي، فمعنى ذلك أن الجزائر تغلبت فعلا على الوباء وهو في طريقه للزوال من بلادنا، أما إذا حدث العكس وارتفعت الأرقام وتضاعفت وتنوعت سلالاتها فإن الآثم هم المواطنون الذي تعاملوا مع العيد وكأن الوباء غير موجود”.

وكانت الجزائر خلال عيد الفطر السابق من سنة 2020 قد قامت بتدابير استثنائية من خلال زيادة ساعات الحجر المنزلي إلى 18 ساعة في جميع الولايات الـ48 يومي عيد الفطر، إذ تقرر فرض الحجر الجزئي من الواحدة زوالا إلى السابعة من صباح اليوم الموالي في يومي العيد، كما تم منع حركة السيارات داخل المدن طوال يومي العيد.

والغريب أن الجزائر سجلت في أول أيام عيد الفطر المبارك من السنة الماضية 176 إصابة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة، وكان رقمها أزيد من 200 في أول أيام العيد هذا الموسم، وتواصل الارتفاع في الموسم الماضي إلى أن تجاوز الرقم الـ300 في شهر جوان، وقيل حينها بأن تجمعات العيد المخفية بعيدا عن الأنظار هي سبب ارتفاع رقم الحالات.

ب.ع