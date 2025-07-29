قبلة على الجبين.. صورة لرئيس الجمهورية تثير تفاعلا واسعا

قائد يحتفي بالعلم ونابغة تُكرّم الوطن

أثارت صورة تكريم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمتفوقة الأولى في شهادة البكالوريا تفاعلا وإعجابا كبيرين بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت في الصورة، ولقطات من المقاطع المصورة، رونق زاني، المتحصلة على المرتبة الأولى، وهي تقبّل جبين رئيس الجمهورية، ليبادلها نفس التحية ويقبّل جبينها في مشهد جسد علاقة قوية بين الأب وابنته.

وبعد لحظات من نشر الصورة على الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية الذي عنونها بـ”العطاء والتقدير معا في صورة اليوم” تهاطلت التعليقات حتى بلغت أكثر من 6 آلاف تعليق معظمها يثني على رئيس الجمهورية والطالبة المتفوقة، حيث استطاعا أن يلمسا شغاف القلوب بصورة عفوية ولكنها معبرة جدا.

قبلة العلم على جبين القيادة.. مشهد نادر يلخص علاقة الجزائر بأبنائها النجباء

لم تكن قبلة الجبين التي لامست قلوب الكثيرين مجرد حركة عفوية بين رئيس يحتفي بالعلم، ونابغة تُكرّم الوطن؛ بل كانت رسالة صامتة اختزلت الكثير من المشاعر والقيم.

رسالة من جيل متفوق وطموح، إلى دولة بدأت تستعيد مكانة العلم والتميز، وتعيد الاعتبار لمن يرفعون رايتها بالمعرفة والاجتهاد.

وقد جاء ردّ الرئيس بتواضع الأب واعتزاز القائد، وفقا لنشطاء، ليؤكد أن الجزائر التي تُنصف أبناءها، هي الجزائر التي تُبنى من جديد.

تلك اللحظة، التي وثّقتها عدسات الحفل الرسمي، تحولت بسرعة إلى رمزٍ وطني، تفاعل معه الجزائريون باعتزاز وفخر، كونها جمعت بين العلم والقيادة في مشهد نادر، ومؤثر يحمل كل معاني الوفاء، والتقدير، والتلاحم بين الأجيال.

وتعليقا على الصورة، قالت الاعلامية رشيدة ابراهيمي: “صورة تاريخية جميلة صادقة ومعبرة جدا، جمعت بين فرحة الأب وسعادة البنت، ربي يحفظك السيد الرئيس”.

وكتب خالد عليوة واصفا المشهد: “عندما يجتمع الاحترام والحياء والوعي والتربية الصالحة والعلم تكون النتيجة هكذا، اللهم بارك وزد ربي يسترها إن شاء الله ويخليها فخر لوالديها ما شاء الله”.

وعبرت سماح ساسي عن الصورة بقولها: “الصورة تغني عن آلاف الكلمات، قبلةٌ على الجبين، ودمعةُ فخر في العيون اعترافٌ متبادل بين النبوغ والقيادة”، مضيفة: “رونق لم تكون فقط ابنةَ البكالوريا، بل كنتِ رونقَ الجزائر، هنيئا لوطننا بكِ، وهنيئا لنا برئيسٍ يُقدّرُ العلم ويحضن التميز”.

وكتب عبد الكريم بن مصباح سواكر: “صورة حقا معبرة، بارك الله في الجميع وحفظ الله شعبنا ووطننا الغالي”.

وأشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم أمس الاثنين، بقصر الشعب على مراسم الحفل السنوي لتكريم التلاميذ المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.

وجرى الحفل بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة، إلى جانب عائلات التلاميذ المعنيين، حيث سلّم الرئيس لجميع المتفوقين، من بينهم رونق زاني، ميداليات وهدايا، إضافة لمكافآت مالية.

يذكر أن التلميذة رونق زاني من ثانوية صحراوي بولاية سوق أهراس، تمكّنت من تصدّر قائمة المتفوقين في شهادة البكالوريا – دورة جوان 2025، محققة أعلى معدل وطني في تاريخ البكالوريا الجزائرية وهو 19.70 في شعبة الهندسة الميكانيكية.

ولم يأتِ تفوق رونق من فراغ، بل كان ثمرة سنوات من العمل المستمر، والتخطيط، والانضباط، إلى جانب دعم عائلي قوي، وتشجيع من أساتذتها وبيئتها المدرسية، وقد تحصلت على العلامة الكاملة في المواد الاساسية لشعبتها.