المدير الرياضي لنادي سانت ترويدن البلجيكي يؤكد:

قبلنا عرض شبيبة القبائل لضم زين الدين بلعيد

توصلت إدارة نادي شبيبة القبائل إلى اتفاق نهائي مع نادي سانت ترويدن البلجيكي، من أجل ضم المدافع الدولي الجزائري زين الدين بلعيد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد أندريه بينتو، المدير الرياضي لنادي سانت ترويدن في تصريحات نقلها موقع وين وين: “أجل، هذا صحيح.. لقد قدم شبيبة القبائل عرضًا للتعاقد مع بلعيد، وقد قبلنا العرض”، ليضع بذلك حدًا للشائعات حول مستقبل المدافع الجزائري الذي كان محل متابعة من عدة أندية.وانتقل بلعيد إلى سانت ترويدن في صيف 2024 مقابل 600 ألف يورو في خطوة للاحتراف الأوروبي، لكنه لم يتأقلم بشكل كاف مع الفريق، حيث شارك فقط في 15 مباراة رفقة النادي البلجيكي بمختلف المسابقات. ويُنتظر أن يُعلن شبيبة القبائل رسميًا عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، في واحدة من أبرز انتقالات الميركاتو الجزائري الحالي. وكان بلعيد الذي تُقدّر قيمته التسويقية بمبلغ 800 ألف يورو، قد تم ربطه بالانتقال للنادي الأهلي والزمالك المصريين، بحسب تقارير صحفية خلال فترات الانتقالات الماضية، وكان أقرب لـ “المارد الأحمر” قبل انتقاله إلى سانت ترويدن صيف العام الماضي.

