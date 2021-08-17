قبل أن تدخلي المعركة تسلحي بهذه القواعد !

خبراء الحياة الزوجية ينصحون المرأة:

تدخل الكثير من النساء معترك الحياة الزوجية وهن مجردات من فن إدارة الخلافات التي تنتصب بقامتها الطويلة في الأشهر الأولى من الزواج.

وكثيرا ما تخرج هذه الخلافات عن السيطرة عندما تندلع بين الزوجة وأهل الزوج، سيما إذا كان هذا الأخير ضعيف الشخصية ولا يملك الحزم الكافي لإنهاء الصراع بين الطرفين بنتيجة سلبية ( صفر لصفر).

ولذلك ينصح خبراء الحياة الزوجية المرأة بأن تتسلح بثقافة إدارة “الأزمات” وتعلم كيفية التصرف أمام المواقف المختلفة التي تتعرض لها مع أهل زوجها لتحافظ على أعصابها من التلف، ولتجنب العائلة معارك لا طائل منها سوى الحقد والضغينة ومرض في القلوب.

ومن بين النصائح التي يقترحها هؤلاء الخبراء:

الابتعاد عن النقاشات

الدخول في نقاشات حادة مع أهل الزوج حول أمور لا تعني الزوجة، مثل المواضيع السياسية والاقتصادية والتربوية من شأنه أن يشعل فتيل الحرب

بينها وبينهم، خاصة إذا كانت علاقتها بهم ليست على ما يرام، لذلك من الأفضل أن تتجنب الزوجة هذه النقاشات.

التجاهل… حل جيد

يصبح التجاهل أحيانا حلا سحريا للكثير من الخلافات، خاصة عندما تعلم الزوجة أن أهل زوجها يحاولون استفزازها بغية استدراجها لمشكلة كبيرة يخططون لها.

التودد والحسنى

إذا كانت الزوجة تعلم بأن أهل زوجها من النوع الذي تؤثر فيه المشاعر الطيبة، والخلق الحسن، فمن الأفضل أن تتودد إليهم بالكلام اللطيف وتحسن إليهم، وتتصرف معهم تصرفات تثبت احترامها لهم.

عدم نقل الكلام

من الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الزوجات أثناء اندلاع الخلافات بينها وأهلها زوجها، أنها تنقل كل ما جرى بينها وبينهم إلى هذا الأخير الذي يجد نفسه في حيرة من أمره، فهل يساند زوجته، أم يقف مع أهله؟!.

من المهم عدم نقل الخلافات التي تبدو تافهة وبسيطة للزوج والتي يمكن أن تمر في لحظتها دون أن تترك آثار خطيرة، لأن ذلك من شأنه أن يؤجج نار المشاكل التي تتوسع ويصعب السيطرة عليها.

مشاركة الأهل في المناسبات

تحاول الكثير من الزوجات عزل نفسها وعزل أبنائها وزوجها على أهله تكبرا أو ترفعا، خاصة في المناسبات التي تستحق أن يجتمع فيها أفراد العائلة في مكان واحد.

وطالما أن الزوجة محسوبة على عائلة زوجها، فينبغي أن تكون حاضرة معهم في السراء والضراء، وأن تتصرف وكأنها واحدة منهم.

لحدود الشخصيةا توضيح الحدود الشخصية والالتزام بها منذ بداية العلاقة، أمر لا مفر منه، ا من قبل تجاوز أن تواجه للزوجة ب عواقب ذلك لاحقا، وبالطبع يمكنلتجن هاويمكن ،أمرا طبيعيا مع الوقتبها سيجعلها هاالآخرين، لذلك فإن تمسك .هذا لفظيا حتى لا تلتبس الأمور على الطرف الآخر أن توضح

وجود الزوج

في حالة الخلاف بين الزوجة وأهل الزوج، يجب ألا تشارك الزوجة في التجمعات العائلية معهم دون وجود زوجها، تجنبا لاشتعال الأزمات في غيابه، فضلا عن أنه لأدرى بطباع أهله.