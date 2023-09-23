قبل اقتحامه بأسبوع.. فرار زعماء عصابة من سجن بفنزويلا

فرّ زعماء عصابة كانت تتحكم بسجن في فنزويلا اقتحمه أكثر من 11 ألف جندي وشرطي، من السجن قبل أسبوع من العملية العسكرية.

وهرب زعماء العصابة “ترين دي أراغوا” التي كانت تستخدم سجن توكورون قاعدة لعملياتها الإجرامية الدولية، بعد تلقيهم على ما يبدو معلومات عن العملية الكبيرة التي جرى التخطيط لها طيلة عام.

والأربعاء استعادت قوة أمنية كبيرة مدعومة من آليات مدرعة، السيطرة على السجن الذي كان يسيطر عليه السجناء.

وضبطت القوة آلات لتعدين البيتكوين وراجمات صواريخ ورشاشات والالاف من أحزمة الذخيرة في السجن الذي جهزته العصابة ببركة سباحة وناد ليلي.

وقتل جندي في العملية.

وتبحث السلطات حاليا عن رئيس العصابة ومساعديه.

وقال وزير الداخلية الأدميرال رميجيو سيبايوس الخميس إن السلطات اكتشفت أنفاقا تمكن السجناء من الفرار من دون تحديد عدد الذين هربوا. لكن ألقي القبض على أكثر من 80 سجينا بعد فرارهم، وفق مكتبه.

وأضاف أن أربعة من مسؤولي السجن اعتقلوا واتهموا بالتآمر مع المجرمين.

وكان سجن توكورون يضم نحو 1600 سجين عندما اقتحمته السلطات، وفق مسؤولين.

والقدرة الاستيعابية للسجن هي 750 سجينا لكنه ضم في السابق أكثر من خمسة آلاف سجين وفق مرصد السجون الفنزويلي.