إدارة الموقع
العالم

قبل انقضاء مهلة ترامب.. مفاوضات مكثفة لهدنة 45 يوماً بين واشنطن وطهران

الشروق أونلاين
  • 380
  • 0
تجري الولايات المتحدة وإيران ووسطاء إقليميون محادثات مكثفة للتوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة 45 يوماً، ينظر إليها على أنها الفرصة الأخيرة لتفادي تصعيد واسع.

وقالت وسائل اعلام دولية إن مفاوضات تجري عبر وسطاء كما تبادل وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الامريكي ستيف ويتكوف  رسائل نصية بشأن مفاوضات هدنة.

وأفادت المصادر لموقعأكسيوس، إن المفاوضات تجرى عبر وسطاء من باكستان ومصر وتركيا، وكذلك من خلال رسائل نصية متبادلة بين ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال مسؤول أميركي إن إدارة ترامب قدمت لإيران عدة مقترحات في الأيام الأخيرة، لكن المسؤولين الإيرانيين لم يوافقوا عليها حتى الآن.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد