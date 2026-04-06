قبل انقضاء مهلة ترامب.. مفاوضات مكثفة لهدنة 45 يوماً بين واشنطن وطهران

تجري الولايات المتحدة وإيران ووسطاء إقليميون محادثات مكثفة للتوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة 45 يوماً، ينظر إليها على أنها الفرصة الأخيرة لتفادي تصعيد واسع.

وأفادت المصادر لموقع “أكسيوس“، إن المفاوضات تجرى عبر وسطاء من باكستان ومصر وتركيا، وكذلك من خلال رسائل نصية متبادلة بين ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال مسؤول أميركي إن إدارة ترامب قدمت لإيران عدة مقترحات في الأيام الأخيرة، لكن المسؤولين الإيرانيين لم يوافقوا عليها حتى الآن.