قبل بن طالب.. لاعبون عالميون تعرّضوا لِمتاعب على مستوى القلب

أعاد إلى الذّاكرة تعطّلُ المفاوضات بين الدولي الجزائري نبيل بن طالب وإدارة نادي ليل الفرنسي، بِسبب معاناة اللاعب متاعب على مستوى القلب، حوادثَ أخرى شبيهة عبر أرجاء المعمورة وتاريخ كرة القدم.

وسارع بن طالب إلى معالجة التهاب عضلة القلب، فتماثل للشفاء، الأمر الذي مهّد لِإبرام صفقة انتقاله من فريق أونجي إلى نادي ليل الفرنسيَين.

ويحمل سجّل اللّعبة الأكثر شعبية في العالم حالات عديدة، للاعبين عانوا متاعب على مستوى القلب. نذكرهم في هذا التقرير على سبيل المثال وليس الحصر.

– نوانكو كانو:

في صيف 1996، وبِعمر 20 سنة، انتقل المهاجم النيجيري نوانكو كانو من فريق أجاكس أمستردام الهولندي إلى نادي الإنتر الإيطالي، فأجرى فحصا طبيا “روتينيا”، أظهر تعرّضه لِإصابة على مستوى القلب، استدعت إجراءه عملية جراحية في نوفمبر من العام ذاته. وتأخّرت عودته إلى الملاعب حتى شهر أفريل من سنة 1997.

– خليلو فاديغا:

بعد تألّقه مع منتخب السنيغال في كأس العالم 2002 بِاليابان وكوريا الجنوبية، انتقل صانع الألعاب خليلو فاديغا من نادي أوكسير الفرنسي إلى فريق الإنتر الإيطالي، في صيف 2003، وبِعمر 29 سنة.

لكن بعد إجراء زميل موسى صايب سابقا للفحص الطبي، اكتشف طبيب الإنتر إصابة السنيغالي فاديغا على مستوى القلب، أجبرته على إجراء عملية جراحية، والرّكون إلى العلاج والرّاحة لِمدّة موسم كامل. قبل أن ينتقل في صيف العام الموالي وبعد تماثله للشفاء إلى نادي بولتون الإنجليزي.

– سيرخيو أغويرو:

في منتصف ديسمبر 2021، اضطرّ المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو إلى اتّخاذ قرار اعتزال ممارسة كرة القدم، بِسبب معاناته متاعب على مستوى القلب.

وكان أغويرو – آنذاك – بِعمر 33 سنة، وقد مرّت عليه 5 أشهر من الانضمام إلى فريق برشلونة الإسباني، قادما من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث كان زميلا لِرياض محرز.

– إيكر كاسياس:

دخل حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس إلى المستشفى في ماي 2019، لِإجراء عملية جراحية على مستوى القلب. لِيركن بعدها إلى العلاج والرّاحة لِمدّة موسم كامل.

ورغم نجاح العملية الجراحية وشفائه، وأيضا عدم انقضاء مدّة العقد، إلّا أن حامي عرين نادي بورتو البرتغالي وزميل ياسين براهيمي سابقا، قرّر اعتزال رياضة كرة القدم في شهر أوت من عام 2020، بِعمر 39 سنة.

– ليليان تورام:

في شهر أوت من عام 2008، أعلن المدافع الفرنسي ليليان تورام عن اعتزال ممارسة رياضة الكرة القدم، بِعمر 36 سنة. للسبب ذاته وهو معاناته متاعب على مستوى القلب.

واكتشف بطلُ العالم وأوروبا مع منتخب “الديكة” المرضَ، بعد إجرائه الفحص الطبّي لِصفقة انتقاله من نادي برشلونة الإسباني إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

– كريستيان إيريكسون:

في الـ 12 من جوان 2021، وخلال إجراء مباراة بين منتخبَي الدانمارك وفنلندا، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِبطولة أمم أوروبا، وفي الدقيقة الـ 42، سقط متوسط الميدان الدانماركي كريستيان إيريكسن أرضا مغشيا عليه، بِسبب تعرّضه لِنوبة قلبية. فنُقل على جناح السرعة إلى أقرب مستشفى للعلاج، وابتعد بعدها عن المنافسات حتى شهر مارس من العام الموالي، موعد عودته إلى الميادين.

– عبد القادر مزياني:

يُؤكّد أسطورة نادي اتحاد الحراش وصانع الألعاب سابقا عبد القادر مزياني، أن بعضهم روّجوا لِمزاعم إصابته بِمرض القلب، حتى لا تُوجّه له الدّعوة لِتمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري.

والظّاهر أن هذه الأطراف نجحت في “خبثها”، حيث حُرم “الخضر” من أحد أفضل اللاعبين الذي يشغلون منصب متوسّط ميدان هجومي.

وللذكر، فإن مزياني ساهم بِقوّة في إحراز فريق اتحاد الحراش كأس الجمهورية عام 1987. وهو ما جعل مسؤولي “الفاف” يُهرولون إلى دعوته إلى المنتخب الوطني، والمشاركة في ألعاب البحر المتوسط، نسخة مدينة اللاذقية السورية في سبتمبر من العام ذاته.

وبعد اعتزال كرة القدم، ابتعد عبد القادر مزياني عن الحقل الكروي، وظهرت عليه ملامح الوقار والتديّن (لحية كثّة وقميص)، وواظب على ارتياد المساجد (مسجد “الإمام الشافعي” المُحاذي لِمحطة قطار الأنفاق بِالحراش، تحديدا). مُفضّلا هذه الوجهة الهادئة على تسلّق منابر إعلامية، وجلد “خصومه”.