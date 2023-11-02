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قبل خطابه المرتقب.. جيش الاحتلال يوجه رسالة إلى نصر الله

الشروق أونلاين
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قبل خطابه المرتقب.. جيش الاحتلال يوجه رسالة إلى نصر الله
ح.م
حسن نصر الله

وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري، رسالة إلى الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، قبيل خطابه المرتقب يوم غد الجمعة، قائلا: “نحن جاهزون”.

وفي تصريح صحفي، قال هغاري إن “الجيش الإسرائيلي على استعداد تام للرد بقوة على أي شخص يحاول تقويض الوضع الأمني ​​في الشمال”، مشددا على “أننا مستعدون بقوة على الحدود الشمالية”.

وأشار إلى أنه حتى الساعة الأخيرة هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع على الحدود اللبنانية أطلقت منها صواريخ باتجاه إسرائيل، مبينا أن “الفرق على الحدود تعرضت لهجوم أيضا في الساعة الماضية”.

يذكر أن كلمة نصر الله مرتقبة بشكل كبير، في ظل الصمت الذي التزمه منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي.

وقد رجحت صحيفة “هآرتس” في تقرير لها أن يتجاوز عدد المشاهدين للخطاب عدد مشاهدي الكلاسيكو الإسباني والكلاسيكو الإنجليزي مجتمعين.

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