قبل ساعات من حفل زفاف ابنة ملك الأردن.. هذه معلومات عن عريسها!

يقام في حدود الساعة السادسة من مساء الأحد، حفل زفاف ابنة ملك الأردن عبدالله الثاني، وذلك في قصر الملك بدابوق غرب الأردن.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد اتخذت في عمان صباح الأحد الترتيبات الخاصة لإتمام حفل زفاف كريمة العاهل الأردني الأميرة إيمان.

وكانت الملكة رانيا العبدالله، أقامت الثلاثاء في قصر الحسينية حفل حناء للأميرة إيمان، حيث اشتمل على معزوفات وأغان تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي تعتبر أول فرقة نسائية في المملكة الأردنية الهاشمية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج الأميرة الهادئة كما يلقبونها، فيما تساءل الكثيرون عن هوية العريس الذي خطف قلبها.

وفي السياق نشر موقع CNN الأمريكي، تقريرا عن هوية جميل ألكسندر ترميوتس، عريس ابنة الملك.

ووفقا للتقرير، ولد جميل في العاصمة الفنزويلية “كاراكاس” عام 1994، أي يبلغ من العمر 29 عامًا، له أصول يونانية، ولديه 3 أشقاء، شقيقة تدعى أليكسيا، وشقيق يدعى أليخاندرو، وهو أكبر أشقائه.

ألكسندر حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا الدولية، حيث يعيش في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة مسقط رأسه.

عمل في أكبر متاجر التجزئة الموجودة بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا التابعة لـ “EMEA “، وهي شركة AMARLA، إلى جانب عمله الحالي كمؤسس وشريك في شركة مالية تدعى” Outbound Ventures”.

خطب جميل ألكسندر ترميوتس، ابنة ملك الأردن يوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر جويلية لعام 2022.