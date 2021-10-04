قبل فوات الأوان.. في هذا العمر ينبغي القيام بفحوصات السرطان!
تعتبر التوعية من مخاطر السرطان، وبالتحديد سرطان الثدي من الأمور الهامة في الشهر الجاري الذي يطلق عليه اسم “أكتوبر الوردي”.
ووفقا لما ذكرته جمعية رعاية مرضى السرطان – رحمة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر “تويتر”، فإنه من الضروري القيام بفحوصات الكشف عن الداء الخبيث في عمر معيّن.
Of the questions discussed at the “Importance of Cancer Screening” event was “For people who have cancer in the family, what age should they start getting cancer screenings?” Here’s the answer: pic.twitter.com/4ltpkeh073
— Rahma Cancer Care جمعية رعاية مرضى السرطان – رحمة (@rahmaCPCS) August 30, 2021
سرطان الثدي:
لوعي المرأة وإحساسها دورًا حاسمًا وأساسيًا في التشخيص المبكر لسرطان الثدي والذي هو المفتاح للشفاء، وهي أغلى نصيحة يمكن تقديمها في شهر أكتوبر الوردي.
ينطوي ترسيخ هذا الوعي على دور الممرضات والمجتمع، طبيب العائلة والطبيب الجراح. إن الشرح الموضوعي والواضح هو أساس جوهري للوعي. يجب تجنب استخدام العبارات التي تبث الهلع أو الخوف لدى القيام بتوعية النساء.
متى يوصى بمراجعة الطبيب؟
ـ الشعور بكتلة، تصلب أو منطقة متكتلة محددة في الثدي لم تلاحظ من قبل.
ـ شعور بعدم الراحة.
ـ ألم غير عادي في الثدي.
ـ تغير في شكل الثدي، مثل تقلص الجلد، تشوه أو تداخل الحلمة.
ـ عند ظهور تغييرات في جلد الحلمة / الهالة، وإذا اقترنت بإفرازات دموية أو مائية تلقائية من حلمة واحدة.
شهر أكتوبر هو الشهر التوعوي لأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، فحصك الآن يعني الأمان ♥️💝💐 pic.twitter.com/SgizYcrg5h
— د. البندري سعود صاهود 🇰🇼 (@Albanderi_ss) October 3, 2021
سرطان عنق الرحم
يعد ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء، بعد سرطان الثدي والأمعاء، ويشير إلى ورم خبيث في عنق الرحم، حيث يكون ذلك بسبب الانتشار والتكاثر غير الطبيعي.
من الممكن تقليل معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم ومعدل الوفيات الثانوي باستخدام اختبارات الفحص الشائعة.
أكثر أعراض سرطان عنق الرحم شيوعا هي:
النزيف المهبلي على فترات غير منتظمة لا ترتبط بالدورة الشهرية، وعلى الرغم من أن النزيف قد يكون مفرطا في بعض الأحيان، إلا أنه عادة ما يكون في شكل بقع، ويمكن أن يكون أكثر وضوحا بعد الجماع.
يمكن رؤية إفرازات مهبلية برائحة كريهة أو دم في البول أو البراز في المراحل المتقدمة من المرض.
تشرفت بهذا اللقاء في القناة الإخبارية السعودية @alekhbariyatv لتسليط الضوء على سرطان عنق الرحم وأهمية الفحص الدوري.
أهم نقطة يجب التنويه عليها ان الفحص الدوري لا يتطلب وجود أعراض بل انه مصمم ليكون لجميع النساء بعد الزواج وبشكل دوري (٣-٥) سنوات https://t.co/lOGBNMQJJo
— Mazin Baazeem (@MazinBaazeem) October 2, 2021
سرطان الرئة
هو سرطان “صامت” مثل سرطان الكبد أو سرطان البنكرياس، ويتم اكتشافه عادة في مراحله الأخيرة. كما ينتشر عن طريق التدفق الدموي الكثيف في الرئتين.
تظهر أعراض سرطان الرئة ما بين سن 50 إلى 60. ويرجع السبب إلى التدخين، وهناك بعض الأعراض التي يمكن الشعور بها في حالة به وتشمل ما يلي:
ـ سعال مستمر مصحوب بدم أحياناً.
ـ ضيق في التنفس.
ـ الشعور بألم شديد في الصدر.
ـ وجود بحة في الصوت.
ـ فقدان الوزن بشكل ملحوظ.
ـ ألم في العظام والعضلات.
ـ الشعور بالصداع المزمن.
وجدت #دراسة_حديثة أنه يمكن لبعض #الأدوية علاج معظم حالات #سرطان_الرئة لدى غير #المدخنين من خلال استهداف #طفرات معينة…
التفاصيل…https://t.co/cXtQKtPxEi#العربي_بوست pic.twitter.com/OQM3FJ7eln
— العربي بوست (@ArabipostOffic) October 3, 2021
سرطان القولون
يُؤثِّر سرطان القُولون بشكل كبير في البالغين الأكبر سنًّا، على الرغم من ظهوره في أي عمر. يبدأ عادةً في صورة تكتُّلات صغيرة غير سرطانية (حميدة) من الخلايا تُسمَّى سلائل تتكوَّن بداخل القُولون. وبمرور الوقت قد تُصبِح بعض تلك السلائل سرطانات في القُولون.
قد تكون السلائل صغيرة، ويَنتُج عنها أعراض قليلة، إن وُجِدَتْ. ولهذا السبب، يُوصِي الأطباء بالخضوع لفحوصات منتظِمة للمساعدة في الوقاية من سرطان القُولون بالتعرُّف على السلائل واستئصالها قبل أن تتحوَّل إلى سرطان.
تتضمَّن علامات وأعراض سرطان القُولون:
ـ تغيُّرًا مستمرًّا في حركة الأمعاء، سواء الإسهال أو الإمساك، أو تغيُّرًا في تماسك البراز.
ـ نزيفًا شرجيًّا، أو دمًا في البراز.
ـ اضطربات مستمرة في البطن، مثل التقلُّصات المؤلمة أو الغازات أو الألم.
ـ شعورًا بأن الأمعاء لا تفرغ ما بها تمامًا.
ـ الضعف أو الإرهاق.
ـ فُقدان الوَزن غير المُفسَّر.
لا تظهر الأعراض لدى العديد من الأشخاص المصابين بسرطان القُولون في المراحل المبكِّرة من المرض. وفي حال ظهور الأعراض، فيحتمل أن تتباين وفقًا لحجم السرطان وموقعه داخل الأمعاء الغليظة.
اعراض سرطان القولون وطرق العلاج https://t.co/ptqURFH5qOاعراض-سرطان-القولون/ pic.twitter.com/tpMpsmlIB9
— مجلة صحتك (@sa7tkcom) October 3, 2021