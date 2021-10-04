قبل فوات الأوان.. في هذا العمر ينبغي القيام بفحوصات السرطان!

تعتبر التوعية من مخاطر السرطان، وبالتحديد سرطان الثدي من الأمور الهامة في الشهر الجاري الذي يطلق عليه اسم “أكتوبر الوردي”.

ووفقا لما ذكرته جمعية رعاية مرضى السرطان – رحمة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر “تويتر”، فإنه من الضروري القيام بفحوصات الكشف عن الداء الخبيث في عمر معيّن.

سرطان الثدي:

لوعي المرأة وإحساسها دورًا حاسمًا وأساسيًا في التشخيص المبكر لسرطان الثدي والذي هو المفتاح للشفاء، وهي أغلى نصيحة يمكن تقديمها في شهر أكتوبر الوردي.

ينطوي ترسيخ هذا الوعي على دور الممرضات والمجتمع، طبيب العائلة والطبيب الجراح. إن الشرح الموضوعي والواضح هو أساس جوهري للوعي. يجب تجنب استخدام العبارات التي تبث الهلع أو الخوف لدى القيام بتوعية النساء.

متى يوصى بمراجعة الطبيب؟

ـ الشعور بكتلة، تصلب أو منطقة متكتلة محددة في الثدي لم تلاحظ من قبل.

ـ شعور بعدم الراحة.

ـ ألم غير عادي في الثدي.

ـ تغير في شكل الثدي، مثل تقلص الجلد، تشوه أو تداخل الحلمة.

ـ عند ظهور تغييرات في جلد الحلمة / الهالة، وإذا اقترنت بإفرازات دموية أو مائية تلقائية من حلمة واحدة.

سرطان عنق الرحم

يعد ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء، بعد سرطان الثدي والأمعاء، ويشير إلى ورم خبيث في عنق الرحم، حيث يكون ذلك بسبب الانتشار والتكاثر غير الطبيعي.

من الممكن تقليل معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم ومعدل الوفيات الثانوي باستخدام اختبارات الفحص الشائعة.

أكثر أعراض سرطان عنق الرحم شيوعا هي:

النزيف المهبلي على فترات غير منتظمة لا ترتبط بالدورة الشهرية، وعلى الرغم من أن النزيف قد يكون مفرطا في بعض الأحيان، إلا أنه عادة ما يكون في شكل بقع، ويمكن أن يكون أكثر وضوحا بعد الجماع.

يمكن رؤية إفرازات مهبلية برائحة كريهة أو دم في البول أو البراز في المراحل المتقدمة من المرض.

سرطان الرئة

هو سرطان “صامت” مثل سرطان الكبد أو سرطان البنكرياس، ويتم اكتشافه عادة في مراحله الأخيرة. كما ينتشر عن طريق التدفق الدموي الكثيف في الرئتين.

تظهر أعراض سرطان الرئة ما بين سن 50 إلى 60. ويرجع السبب إلى التدخين، وهناك بعض الأعراض التي يمكن الشعور بها في حالة به وتشمل ما يلي:

ـ سعال مستمر مصحوب بدم أحياناً.

ـ ضيق في التنفس.

ـ الشعور بألم شديد في الصدر.

ـ وجود بحة في الصوت.

ـ فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

ـ ألم في العظام والعضلات.

ـ الشعور بالصداع المزمن.

سرطان القولون

يُؤثِّر سرطان القُولون بشكل كبير في البالغين الأكبر سنًّا، على الرغم من ظهوره في أي عمر. يبدأ عادةً في صورة تكتُّلات صغيرة غير سرطانية (حميدة) من الخلايا تُسمَّى سلائل تتكوَّن بداخل القُولون. وبمرور الوقت قد تُصبِح بعض تلك السلائل سرطانات في القُولون.

قد تكون السلائل صغيرة، ويَنتُج عنها أعراض قليلة، إن وُجِدَتْ. ولهذا السبب، يُوصِي الأطباء بالخضوع لفحوصات منتظِمة للمساعدة في الوقاية من سرطان القُولون بالتعرُّف على السلائل واستئصالها قبل أن تتحوَّل إلى سرطان.

تتضمَّن علامات وأعراض سرطان القُولون:

ـ تغيُّرًا مستمرًّا في حركة الأمعاء، سواء الإسهال أو الإمساك، أو تغيُّرًا في تماسك البراز.

ـ نزيفًا شرجيًّا، أو دمًا في البراز.

ـ اضطربات مستمرة في البطن، مثل التقلُّصات المؤلمة أو الغازات أو الألم.

ـ شعورًا بأن الأمعاء لا تفرغ ما بها تمامًا.

ـ الضعف أو الإرهاق.

ـ فُقدان الوَزن غير المُفسَّر.

لا تظهر الأعراض لدى العديد من الأشخاص المصابين بسرطان القُولون في المراحل المبكِّرة من المرض. وفي حال ظهور الأعراض، فيحتمل أن تتباين وفقًا لحجم السرطان وموقعه داخل الأمعاء الغليظة.