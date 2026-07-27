قبل لقائه مع ترامب.. نتنياهو يتحدث عن مطالب أمريكية يرفضها

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة، عن مطالب قال إن الإدارة الأمريكية ستطرحها خلال مباحثاته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أنه يعتزم رفضها والتمسك بموقف حكومته.

ووفقا لما نقلته “القناة 13” العبرية، أبلغ نتنياهو وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) بأنه يتوقع أن يطالب الأمريكيون بتنفيذ سلسلة من الانسحابات من قطاع غزة وسوريا ولبنان، لكنه شدد على أنه “سيقابل هذه المطالب بحزم ولن يوافق عليها”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت صادق فيه الكابينت على السماح بدخول “قوة الاستقرار الدولية” إلى قطاع غزة، ضمن ما وصفته مصادر عبرية بخطة من 20 نقطة طرحها ترامب، وأسهمت في التوصل إلى اتفاق أفضى إلى الإفراج عن جميع الرهائن.

وبحسب مصدر سياسي إسرائيلي، فإن “موافقة الحكومة جاءت مع تمسكها باستمرار وجود الجيش الإسرائيلي على الخط الأصفر”، ورفض أي انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس وتجريد غزة بالكامل من الأسلحة.

وأضاف المصدر أن المرحلة الأولى من القوة الدولية ستضم نحو 200 ممثل من دول وصفها بـ”الصديقة”، من بينها أوغندا والمغرب، مشيرا إلى أن عمل القوة سيكون بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي في المناطق الواقعة خارج “الخط الأصفر” وفي الأماكن التي لا يسيطر عليها الجيش.

كما أقر الكابينت منح القوة الدولية حصانة بموجب قانون حصانات المنظمات الدولية، على أن يخضع دخول أي قوات جديدة إلى موافقة شخصية من رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية، مع احتفاظ تل أبيب بحق تحديد الدول التي يسمح لها بالمشاركة، شريطة أن تكون من الدول المرتبطة معها باتفاقيات سلام وألا تكون منخرطة في إجراءات أو تحركات ضدها أو مسؤوليها في المحافل الدولية.