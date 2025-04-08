قبل مواجهة أرسنال.. أنشيلوتي يرد على المطالبين برحيله عن ريال مدريد

تحدث مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن مستقبله مع النادي، وردّ على الأصوات المطالبة برحيله.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات للمدرب الإيطالي، الذي قال: “هل سئم الناس من وجودي على دكة تدريب ريال مدريد؟، لا أعرف إن كان الأمر كذلك، ربما”.

وأضاف: “لكن ما يهم هو أن أهم شخص في النادي – يقصد الرئيس بيريز- لم يسأم مني”.

كما تحدث أنشيلوتي عن مباراة أرسنال وقال عن اللقاء:”أنا أفكر في التحضير الجيد للمُباراة، نحن نُواجه مُنافساً يقوم بالكثير من الأشياء بطريقة جيدة مثل الضغط والاستحواذ على الكرة”.

وأشاد المدرب الإيطالي بمُدرب أرسنال ميكل أرتيتا، وقال: “أرتيتا يقوم بعملٍ رائع، لقد نقل فريقه إلى القمة في أوروبا، وقام ببناء فريق متكامل في أوروبا، لا توجد الكثير من الفرق بهذا المستوى”.

وتعرض مدرب الريال أنشيلوتي، لانتقادات كثيرة من جماهير النادي، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة أمام فالنسيا.

ويجد ريال مدريد – الذي لا يقنع في مباريات “الليغا”- نفسه أمام اختبار صعب عند مواجهة أرسنال، في دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن النادي الملكي يعاني من مشاكل على مستوى الدفاع.