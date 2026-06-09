قبل مواجهة الجزائر.. تحديث للوضعية الصحية لـ “ميسي”

قدّم الناخب الوطني الأرجنتيني ليونيل سكالوني تحديثا، للوضعية الصحية للقائد ليونيل ميسي.

وتتبارى الأرجنتين مع المنتخب الوطني الجزائري بِأمريكا في الـ 17 من جوان الحالي، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِكأس العالم 2026.

وكان المهاجم ميسي قد اكتفى بِمتابعة مباراة الأرجنتين والهندوراس، من دكّة البدلاء.

ولُعبت هذه المواجهة الودّية بِأمريكا في ساعة مبكرة من صباح الأحد الماضي، وانتهت بِفوز الأرجنتين (2-0).

وقال المدرب ليونيل سكالوني عن ميسي: “سيلعب ضد أيسلندا. فقط، لا أعرف عدد الدقائق. ما زلت بِحاجة للتحدّث معه خلال التدريبات لِمعرفة عدد الدقائق التي سيلعبها لِتجنّب أي مخاطر، ولكن من حيث المبدأ، نعم، سيحصل على دقائق لعب”.

وتُجرى هذه المواجهة الودية أيضا، بِأمريكا في توقيت مبكّر من صباح الخميس.

ولِإبراز الوزن الثقيل للاعبه ميسي، قال مدرب الأرجنتين في تصريحات نقلتها أحدث تقارير الصحافة المحلية: “مهمّ جدّا، كالعادة. ليس فقط في غرفة الملابس، بل عندما يكون في الملعب، كل ما ينقله لِزملائه، والأجواء التي يصنعها من حوله، أمر لا يُصدَّق”.

ويُبدي ليونيل سكالوني تخوّفا شديدا من إصابة النجم ليونيل ميسي، وانعكاس ذلك سلبا على أداء وحصيلة منتخب الأرجنتين، في رحلة الدفاع عن اللقب العالمي.