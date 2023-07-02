قبل مواجهة الجزائر.. عمروش يُحذّر النيجر من مُمارسة الغش (بِالفيديو)

حذّر التقني الجزائري عادل عمروش الذي يُدرّب منتخب تنزانيا، الجهازَ الفنيَّ لِفريق النيجر من مُمارسة الغشّ لِمصلحة أوغندا.

وقبل جولة واحدة عن نهاية تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، يتصارع منتخبا تنزانيا (7 نقاط) وأوغندا (4 نقاط) على آخر تأشيرة. بعد تأهّل الجزائر (15 نقطة) وإقصاء النيجر (نُقطتان).

وتلعب الجزائر مع الضيف التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة شهر سبتمبر المُقبل، وتستضيف النيجر منتخب أوغندا.

وقال التقني عمروش إن مساعد مدرب منتخب النيجر، هدّده بِمنح نقاط الفوز للضيف الأوغندي. في شريط فيديو مُتداول نشره الإعلامي التنزاني موليد كيتينغي (إضغط هنا).

وكان منتخب تنزانيا قد فاز على ضيفه فريق النيجر بِهدف لِصفر، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بِتاريخ الـ 18 من جوان الماضي. وبعد نهاية، المباراة هدّد مساعد مدرب منتخب النيجر الناخب الوطني التنزاني عمروش، بِمُمارسة الغش وترك أوغندا تفوز في الجولة الختامية، وتتأهّل لـ “كان” كوت ديفوار.

وانتهت مقابلتا تنزانيا وأوغندا في الجولتَين الثالثة والرابعة، بِفوز كلّ منتخب بِهدف لِصفر، مع تفوّق رجال عادل عمروش استنادا إلى رصيد النقاط (7 / 4)، وأيضا فارق الأهداف (-1 / -3).

وفي حال خسارة تنزانيا أمام “الخضر” بـ (0-2)، وفوز أوغندا في النيجر بـ (0-1)، يُقصى منتخب عادل عمروش.