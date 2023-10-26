قبل وبعد القصف الصهيوني.. صور فضائية تظهر حجم الدمار في غزة

أظهرت صور فضائية حجم الدمار في قطاع غزة، قبل وبعد القصف الصهيوني الذي جعل المشهد يبدو كما لو أنه منذ عصور غابرة وليس في 2023 حسب خبراء.

وأظهرت صور لأقمار صناعية التقطت قبل 7 أكتوبر الجاري، وبعده حجم الدمار الذي لحق بمناطق في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية الممنهجة، حيث نشرت شركة ماكسار للتقنية صورا تقارن ما قبل الغارات وما بعدها، في مناطق بيت حانون وحي الكرامة وعزبة بيت حانون وبيت لاهيا.

وقالت الشركة الأميركية المتخصصة في صور الأقمار الاصطناعية، إن الصور الأولى التقطت في ماي الماضي والثانية في أكتوبر الجاري.

وترصد إحدى الصور بعض المناطق في مدينة بيت حانون التي كانت في البداية مأهولة، قبل أن تصبح مخربة بشكل شبه كامل.

كما وثقت صورة أخرى المناطق المتضررة في حيي العطاطرة والكرامة، شمالي غزة، إذ بدت البنايات والمساحات الخضراء مدمرة.

هذا وتم تصوير مشاهد جوية تظهر كيف أصبح مخيم اليرموك في غزة ركاما، بعد قصف مربع سكني بأكمله.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر قصفا عنيفا وممنهجا على قطاع غزة، بهدف تدمير قدرات حماس العسكرية، فيما تسعى عدة دول إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة إنسانية، بعدما خلفت الاشتباكات آلاف القتلى والجرحى وخسائر مادية جسيمة.

واعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأربعاء، أن قطاع غزة شهد “16 عاما من تراجع التنمية”، مشيرا إلى أن التداعيات الاقتصادية للتصعيد في غزة “بات من المستحيل تحديدها”.