قبل ياسمين عز.. مذيعات ركبن الترند بمواقف وتصرفات غريبة

فيما لا تزال المذيعة المصرية ياسمين عز تثير جدلا واسعا، تتراءى في الخلفية صورة مذيعات أخريات ركبن الترند قبلها بآراء ومواقف وتصرفات غريبة.

ورغم أن بعض المذيعات حاولن إقناع المشاهد أن آراءهن وتصرفاتهن بريئة وتنطوي على نوايا حسنة إلا أنها لاتزال تثير السخط والاشمئزاز كلما ذُكرت.

جزائرية تحاور نتنياهو

وأثارت المقابلة التي أجرتها الصحفية فضيلة السويسي على قناة “سكاي نيوز عربية” مع نتنياهو سنة 2020 موجة من الانتقادات.

وكان الأمر سيمر بدون مشكلة لولا أن موقف الجزائر دولة وشعبا واضح من الكيان الصهيوني الغاصب.

وتساءل الكثير من المشاهدين كيف وافقت مذيعة جزائرية على إجراء حوار مع رئيس وزراء إسرائيل السابق، بينما كان عليها أن ترفض أو تستقيل.

بالونات في النشرة الجوية

كذلك، أثارت مقدمة النشرة الجوية بقناة “نسمة” جدلا بعد ظهورها بشكل غريب خلال تقديم فقرتها يوم عيد الحب.

وظهرت رانيا التومي خلال النشرة وبالونة حمراء كانت ستربط بشعرها، بينما ربطت ثلاث بالونات أخرى في ظهرها.

وارتدت قميص مكتوب عليه “أنا أحب”.

طلب “مغازلة”

أيضا، طلبت المذيعة بقناة “روتانا الخليجية”، لبني عبد العزيز، من مشاهديها مغازلتها في الشارع حتى تشعر بأنوثتها.

وقالت إنها تلقت رسالة من إحدى متابعاتها قالت فيها إنها تتحلى بالأخلاق والأدب والثقافة، لكنها خالية من الأنوثة.

وأضافت عبد العزيز أن هذه الرسالة جرحت مشاعرها وجعلتها تتأمل أنوثتها فتأكدت من صدق كلام المتابعة.

وتابعت لبني تقول إنها لم تُغازل في حياتها، مضيفة أن المغازلة مؤشر على الأنوثة.

هذه التصريحات الجريئة عرّضت المذيعة لهجوم حاد، واتُهمت بأن كلامها يتضمن تحريضا على التحرش.

ظهرت بطن منتفخ والسبب؟!

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بحبس المذيعة دعاء سيد صلاح، مقدمة برنامج “دودي شو” على قناة “النهار المصرية”، لمدة 3 سنوات.

وجاء ذلك الحكم بعد أن اتهمت بالتحريض على الفسق، من خلال ظهورها بـ”بطن منتفخة” في الحلقة التي تحدثت فيها عن ظاهرة الأمهات العازبات.

وقالت الإعلامية المدانة أن الجمهور أساءفهمها، وأنها كانت تعرض وجهة نظر وتجسد مشهدا تمثيليا، لكنها لا تدافع عن الظاهرة.

وسبق للمذيعة دعاء أن ظهرت خلال برنامجها وكأنها مضروبة للحديث عن معاناة المرأة من العنف.

حملت كفنها على المباشر

في ذات السياق، ظهرت مقدمة برنامج “الضمير” على القناة الثانية المصرية، وهي تحمل كفنها.

وهاجمت المذيعة هالة فهمي سياسة الرئيس الراحل محمد مرسي والإخوان سنة 2012.

وأكدت أنها مستعدة لبذل حياتها حفاظا على الحرية التي كفلتها ثورة 25 يناير، قبل أن يتم قطع الإرسال عنها فورا.

وعلى إثر ذلك، تم وقف البرنامج ما جعل المذيعةتلجأ للقضاء، وواصلت هجومها على جماعة الإخوان.

ووجهت النيابة لهالة تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

تعاطي الهرويين على الهواء

وأخيرا، تظاهرت المذيعة المصرية شيماء جمال التي قتلت على يد زوجها قبل نحو 7 أشهر في إحدى حلقات برنامجها “المشاغب” وكأنها تتعاطى المخدرات.

وظهرت شيماء على الهواء وهي تمسك بكيس يحتوي على مسحوق سكر، لكنها أوهمت المشاهدين بأنها تتعاطي الهرويين.

وأدى هذا المشهد إلى وقف البرنامج من قبل إدارة قناة” أل تي سي” لمدة 3 أشهر باعتباره لا يتناسب مع الذوق العام وإحالة المذيعة الراحلة على التحقيق.