قبل يوم من اختتام منافسة العروض.. ” ملفاي” تقف على واقع الفنان

عالجت، مسرحية “ملفاي” للتعاونية الثقافية فن و تكنولوجيا للرويبة، إخراج سيف بن دار، ضمن عروض داخل المنافسة للمهرجان الوطني لمسرح الفكاهة في دورته 13 بالمدية، قضية مهمة، وهي حالة الفنان والواقع الذي يحيط به ويعيش فيه، من التهميش والانتظار الذي يطاله في الكثير من المواقف، بدأ العرض ب ” المدير” الذي يعاني من النسيان، حيث لم يجد “الكلمة” التي يلقيها عند تدشين ” المعرض” و حالة الذعر التي يعيشها خوفا من أن يحضر “الرايس”، وهو لم يحضر كلمته، التي كشفت عن مستواه العلمي والدراسي، كرسالة على واقع الكثير من المديرين، ينتقل خلالها في حواره مع الخادم “عباس” المطيع لأوامره، في لحظات فكاهية استمتع به الجمهور.

يدخل بعدها المسمى الفنان عنوة بعدم رفض المدير دخوله من أجل الحديث عن المعرض الذي سوف يشارك فيه بلوحاته، غير أن المدير يصر على عدم العرض إلا بعد أن يدشنه” الرايس” ويجلس إلى طاولة ” الملفاي” الذي كان حريصا على حضوره إكراما ” له، لكن هذا الأخير يتأخر، مما يؤدي إلى إنصراف الجمهور والعارضين بعد طول الانتظار، يدخل خلالها المسمى فنان في هستيريا، يتقاسمها مع المدير في حوار شيق عرى واقعا مرا يعيشه الفنان.