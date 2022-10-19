الجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد

تم قبول خمسة ملفات ترشح لمنصب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد تحسبا للجمعية العامة الانتخابية المزمع تنظيمها هذا السبت، بقاعة المحاضرات للمركب الاولمبي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة، بحسب ما أعلنت عنه الثلاثاء الهيئة الفيدرالية.

وأنهت لجنة الترشيحات، أمسية الثلاثاء، دراسة الملفات المودعة حيث تم قبول خمسة ملفات ترشح لمنصب الرئيس، 10 ملفات للعضوية ضمن المكتب التنفيذي، ملف واحد لمنصب نائب رئيس أول، ثلاثة ملفات لمنصب نائب رئيس ثان، وملف واحد لمنصب نائب رئيس ثالث، ثلاثة ملفات لمنصب الأمين العام وملف واحد لمنصب أمين الخزينة.

وبالنسبة لملفات منصب الرئيس فيتعلق الأمر بكل من عمران سطمبولي، طالب كريمة، بزيد عبد المجيد، مصطفى دوبالة ودريس خليل. كما تم قبول 10 ملفات من أجل العضوية داخل المكتب التنفيذي وهم: بن قدور عصام، عادل منصوري، سفوان خياط، بن محمد فاسز خليل، حمو غورارة، براعيمي حاجة، عبيبد لعيد، فرغوانة خديجة،

برهوم الطيب وتركي عمار.

يذكر أن مرحلة إيداع ملفات الترشح حددت من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري على الساعة الرابعة قبل أن يفسح المجال للجنة الطعون التي باشرت عملها أمس الأربعاء على أن تستمر إلى غاية اليوم الخميس على الساعة الرابعة مساء، علما أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين اليوم الجمعة.

جدير بالتذكير أن الاتحادية الجزائرية لكرة اليد تسير منذ 17 سبتمبر 2021 من قبل هيئة مديرة يرأسها اللاعب الدولي السابق عبد الكريم بن جميل عقب قرار الوقف التحفظي الذي صدر في حق الرئيس السابق حبيب لعبان.