قبول كافة ملفات المواطنين لتسوية السكنات وفق دفتر أعباء جديد

رئيس بلدية زرالدة طارق بن يزار لـ"الشروق":

دعت مصالح التعمير لبلدية زرالدة بالعاصمة، باسم رئيس المجلس الشعبي البلدي كافة المواطنين المعنيين الذين أودعوا ملفاتهم لتسوية وضعية بناياتهم، في إطار القانون 08/15، التقرب في أقرب وقت من أجل رفع التحفظات لتسليمهم رخص البناء أو شهادة المطابقة حسب الحالة.

جاء هذا الإجراء، حسب ما أكده طارق بن يزار، رئيس بلدية زرالدة، لعدم حرمان سكان المنطقة من حقوقهم الأساسية وفق القانون 08/15، الصادر في سنة 2008، الذي يحدد طبيعة السكنات المعنية بهذا الإجراء.

وبهذا الخصوص، أفاد رئيس بلدية زرالدة، في تصريح لـ”الشروق”، أن مصالحه قامت بتغيير دفتر شروط التجزئات بعدما تمت دراسة الملف وقبوله، شريطة تغيير دفتر شروط التجزئة كالتالي: تجزئة عزوز عبد الله “اجتماعي” طابق+3 وتجزئة عزوز عبد الله “ترقوي” التي تتكون من طابق+3 بالإضافة إلى تجزئة 200 قطعة على مستوى القرية الفلاحية بذات البلدية التي تحتوي على طابق+3، إلى جانب ذلك تجزئة 220 قطعة هي الأخرى المعنية الموجودة بالقرية الفلاحية والتي تتكون من طابق+3.

وأضاف بن يزار، أن تجزئة 14 قطعة أمل الموجودة بحي “100 مسكن أوبيجي” هي الأخرى تتكون من طابق+3، أما فيما يخص التجزئة الشرقية التي تحتوى على طابق+3 وطابق+4 هي عبارة عن قطع أرضية موجودة بشارع أول نوفمبر، أما بالنسبة لتجزئة يسوال قويدر فتحتوى هي الأخرى على طابق+3 وطابق+4 للقطع الأرضية المتواجدة بشارع أول نوفمبر، أما فيما يتعلق بتجزئة المحطة البرية التي تتكون من طابق+3 وطابق+4 فهي خاصة بالقطع الأرضية الموجودة تحديدا على الطريق الاجتنابي.

وتطالب المصالح بلدية زرالدة، جميع المواطنين المعنيين بهذا الإعلان التقرب العاجل قصد تسوية بناياتهم، لتجنب العقوبات الصارمة المفروضة في هذا المجال.