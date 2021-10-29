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قبول مقترح الجزائر بإنشاء هيئة مدنية إفريقية لمواجهة الكوارث  

الشروق أونلاين
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قبول مقترح الجزائر بإنشاء هيئة مدنية إفريقية لمواجهة الكوارث  
لعمامرة في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي

قدم وزير الخارجية رمطان لعمامرة مقترح الرئيس عبد المجيد تبون الرامي لإنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب للكوارث والاستجابة لها بهدف ضمان تكفل فعلي وآني وتقديم الدعم للبلدان الإفريقية المتضررة.

وأوضح بيان للخارجية، أن الاقتراح الذي قدمه رمطان لعمامرة نيابة عن رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، خصص لمعالجة موضوع ”إدارة مخاطر الكوارث في إفريقيا: التحديات وآفاق حماية الأمن الإنساني”، حظي بترحيب الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الإفريقي وتم تضمينه في البيان الختامي الذي تم اعتماده في نهاية الجلسة.

وأضاف البيان أن الوزير لعمامرة، شدد على ضرورة بلورة مقاربة قارية وحل إفريقي مشترك من أجل التصدي للتأثيرات السلبية للكوارث الطبيعية على دول وشعوب القارة.

وأشار لعمامرة إلى أن البلدان الإفريقية تعتبر من بين الدول الأكثر عرضة لآثار الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية البالغة الشدة التي مافتئت خطورتها تزداد خلال الفترة الأخيرة، مشددا في ذات السياق على أن إفريقيا كونها غير مسؤولة عن ظهور وتفاقم ظاهرة التغير المناخي يجب أن تتمكن من إسماع صوتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول التغير المناخي.

كما ذكر لعمامرة أن الجزائر قد عانت من الآثار المدمرة لهذه الكوارث، بما في ذلك الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات، معربا عن تضامنها الكامل مع جميع البلدان الأفريقية التي تضررت من أخطار هذه الظواهر.

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