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رياضة
إبعاد 3 مُترشّحين للمكتب الفيدرالي

قبول ملفَّين فقط في سباق رئاسيات “الفاف”

علي بهلولي
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قبول ملفَّين فقط في سباق رئاسيات “الفاف”
من اليمين: جهيد زفيزف وعبد الحكيم سرار.

قالت لجنة الترشيحات لِانتخابات رئاسة “الفاف” في ساعة متأخّرة من سهرة الإثنين، إن السّباق بقي يقتصر على مُتنافسَين فقط.

وكانت اللّجنة التي يرأسها علي مالك قد استلمت 4 ملفّات، يرغب أصحابها في خلافة شرف الدين عمارة، وحيازة منصب الرّجل الأوّل في الاتحاد الجزائري لِكرة القدم.

وأوضحت لجنة الترشيحات أن ملفَّي المُتنافسَين منصور بلجودي ويحي بلعيد رُفضا، لِكونهما لا يستجيبان للشروط المطلوبة. حتى أنهما دخل الغمار بِلا قائمة (فريق المكتب الفيدرالي).

وبِالمقابل، وافقت هيئة علي مالك عى ملفَّي جهيد زفيزف وعبد الحكيم سرار، للتنافس على كرسي الرئاسة في المبنى الكروي لِدالي إبراهيم.

وبِخصوص قائمتَي زفيزف وسرار، أو الفريق الإداري الذي سيُشكّل مكتبَيهما الفيدراليَين، قالت لجنة الترشيحات إن ملفّات كريم شتوف ومحمد هاشم وتاج بن صاولة رُفضت. عِلما أن شتوف وهاشم ينتميان إلى لائحة زفيزف، نظير قائمة سرار بِالنسبة لِبن صاولة.

واختتمت لجنة الترشيحات بيانها، تقول إن أصحاب الملفّات المرفوضة (2 في الرئاسيات و3 في المكتب الفيدرالي)، يُمكنهم التقدّم بِطعن ضد القرارات الصّادرة ضدّهم، في آجال لا تتعدّى الأربعاء المقبل على الساعة الثامنة مساءً.

وتُصدر لجنة الطعون الحكم النهائي والرّسمي سهرة الخميس المقبل.

وتُجرى الجمعية العامّة الانتخابية لـ “الفاف”، التي تُسفر عن قدوم رئيس جديد يخلف شرف الدين عمارة، قبيل منتصف نهار الـ 7 من جويلية المقبل.

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