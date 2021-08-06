قبول 326 ملف إضافي لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية:

قبلت الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “أناد” (أنساج سابقا) 326 ملفا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة.

وأشارت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة في بيان لها انها ستواصل العملية إلى غاية استكمال دراسة جميع الطلبات.

وأوضح البيان، أنه “تنفيذا لمحاور الاستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة، تم الخميس عقد جلسة العمل الخامسة عشر للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات”.

وخلال هذه الجلسة المنعقدة بمقر الوكالة، تم دراسة 520 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك، حيث تم قبول على 369 ملف للتعويض بما يفوق 58 مليار سنتيم.

وقدمت هذه الملفات من طرف ممثلي البنوك للولايات التالية: الشلف، الجزائر، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، قسنطينة، معسكر، وهران، البيض، إليزي، بومرداس، الطارف وتيبازة.

كما تم تأجيل 180 ملف، كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستهم وتقديم المرافقة اللازمة لهم من طرف “أناد” عن طريق إعادة جدولة ديونهم ومنحهم مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطهم عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تمت تسوية وضعية ملفين (02) نهائيا من طرف اصحاب المؤسسات المصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة وتم إعادة 12 ملف إلى البنوك لعدم استيفائها شروط التعويض، يضيف نفس المصدر.

ووصل بالتالي إجمالي عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال خمسة عشر (15) جلسة