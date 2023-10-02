الديوان الوطني للحج والعمرة:

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، الإثنين، عن قبول 435 ملف وكالة سياحية لتنظيم العمرة لموسم 1445 هـ.

ونشر ديوان الحج والعمرة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، مؤشر تنظيم نشاط العمرة لموسم 1445 هـ. وهذا إلى غاية 2 أكتوبر الجاري.

وأشار الديوان إلى أن عدد الوكالات السياحية المسجلة في البوابة الإلكترونية بلغ إلى 772، منها 213 وكالة جديدة و559 وكالة قديمة.

كما سجل الديوان الوطني للحج والعمرة 515 وكالة حملت الملفات و257 لم تحمله. حيث انتهى الديوان من دراسة 515 ملف وكالة، منها 72 ملف مرفوض و435 مقبول، فيما يبقى 8 ملفات قيد الدراسة.

وقدم الديوان 435 رخصة للوكالات المعنية بتنظيم العمرة، منها 12 رخصة صادرة و 423 مسلمة و0 قيد الإنجاز، كما بلغ عدد الوكلاء السعوديين هذا الموسم 214 وكيل، منها 40 مسجلين و174 متعاقدين.