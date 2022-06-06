قبيل المغادرة إلى تنزانيا.. بلماضي يتحدّث عن الملاعب الإفريقية

لن تكون مقابلة تنزانيا سهلة أمام لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم. لكن بلماضي أكّد أن الخضر سيتنقّلون إلى هناك لافتكاك الفوز الثاني في التصفيات المؤهلة لكان 2023.

جاء ذلك في تصريحات المدرب الوطني لوسائل الإعلام بمطار هواري بومدين، قبيل المغادرة نحو تنزانيا لخوض المقابلة التصفوية الثانية. بعد الفوز على أوغندا بثنائية نظيفة بملعب 5 جويلية.

وقال بلماضي في تصريحاته:”الكرة الإفريقية تتطوّر بشكل ملحوظ، ويمكننا رؤية ذلك بوضوح من خلال المنشآت الرياضية التي أصبحت تمتلكها بلدان صغيرة في القارة”.

وفي إجابته على سؤال حول اللاعبين الجدد في المنتخب الذين سيكتشفون أجواء الملاعب الإفريقية للمرة الأولى، قال بلماضي:”قلت لهم مرحبا بكم في إفريقيا. وأخبرتهم بأن ينتبهوا جيّدا (مازحا)”.