قبّال: الجزائر خيار القلب واللعب مع محرز امتياز كبير

عبر عن سعادته بأول استدعاء له مع "محاربي الصحراء"

أعرب الوافد الجديد على المنتخب الوطني، إيلان قبّال، نجم نادي ستاد ريمس الفرنسي، عن سعادته الكبيرة لتواجده لأول مرة مع منتخب “محاربي الصحراء”، مشيرا إلى أن اختياره حمل قميص منتخب بلاده هو خيار القلب والقناعة، واصفا رياض محرز بالنجم الكبير وأحد أفضل اللاعبين في العالم، وأكد بأن اللعب إلى جانبه وباقي نجوم “الخضر” الآخرين أمر رائع وشيء يثير مشاعر الفخر لديه.

واستدعي قبّال (23 سنة) لأول مرة للمشاركة في تربص المنتخب الجزائري، لتعويض نجم نادي نابولي الإيطالي، آدم وناس، المصاب، تحضيرا لمواجهة النيجر المزدوجة في تصفيات كأس العالم 2022، يومي 8 و12 أكتوبر الجاري، وسبق للنجم الواعد والمتألق في الدوري الفرنسي هذا الموسم، أن استدعي مع المنتخب الوطني الأولمبي عام 2019.

وقال، الثلاثاء، النجم الجزائري الواعد في تصريحات لوسائل الإعلام، خلال المنطقة المختلطة التي نظمت، بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى في الجزائر العاصمة، تعليقا على سؤال بخصوص شعوره حيال أول استدعاء له: “بالطبع أنا سعيد جدّا بهذه الدعوة.. المنتخب الجزائري كان يشكل أحدا أحلامي وأهدافي كلاعب كرة قدم”، وتابع: “لقد تم استقبالي بطريقة جيّدة من طرف اللاعبين والجهاز الفني، الجميع عمل على تسهيل اندماجي بسهولة مع المجموعة”، في حين رفض توجيه أي نصيحة للاعبين مزدوجي الجنسية بخصوص اختيار اللعب للمنتخب الجزائري، وصرح: “بالنسبة لي اختيار الجزائر كان خيار القلب والقناعة.. عائلتي كانت تريدني أن ألعب للجزائر أيضا”، مضيفا: “لا أريد توجيه أي رسالة لكن على أي لاعب الحسم مبكرا في مستقبله، إما اللعب مع الجزائر أو فرنسا أو أي منتخب آخر”.

من جهة أخرى، تحدث قبّال بعقلية الفوز المتجذرة في داخل المنتخب الجزائري، وقال عن تحضيرات لقاء النيجر: “نحن نحضر الآن لمباراة النيجر من أجل الفوز طبعا، وبالنسبة لي أنا أعمل من أجل أن أكون عند مستوى الثقة التي وضعت في شخصي”، وعن اللعب إلى جانب نجوم كبار وفي مقدمتهم رياض محرز، قال الجناح الطائر: “محرز لاعب كبير وهو من أحسن اللاعبين في العالم..من الرائع اللعب إلى جانبه وباقي نجوم المنتخب الآخرين”، وختم: “هذا الأمر يحفزني على تقديم أفضل مستوى ممكن”.