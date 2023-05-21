قتلى وجرحى بسبب تدافع جماهيري خلال مباراة في السلفادور

لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 100 آخرون، إثر تدافع وقع مساء السبت في ملعب “كوسكاتلان”، قبل انطلاق مباراة بالدوري السلفادوري.

ووقع الحادث في ملعب “كوسكاتلان” في العاصمة السلفادورية، قبل مواجهة أليانزا ونادي فاس.

وأسفر التدافع عن مصرع 12 شخصا، بينما نقل 100 مصاب إلى المستشفيات.

وأصدر الاتحاد السلفادوري لكرة القدم، بيانا أبدى فيه أسفه لسقوط قتلى، مشيرا إلى أنه سيطلب تحقيقا في الواقعة على الفور.

وأعرب نادي ريال مدريد الإسباني، الأحد، عن تضامنه مع ضحايا حادثة التدافع.

وكتب ريال مدريد، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يرغب النادي ورئيسه ومجلس إدارته في الإعراب عن تعازيهم ومودتهم لأقارب وأحباء المشجعين الذين لقوا حتفهم في ملعب كوسكاتلان في السلفادور، متمنين الشفاء العاجل للمتضررين من هذه المأساة”.