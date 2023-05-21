قتلى وجرحى بسبب تدافع جماهيري خلال مباراة في السلفادور
لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 100 آخرون، إثر تدافع وقع مساء السبت في ملعب “كوسكاتلان”، قبل انطلاق مباراة بالدوري السلفادوري.
ووقع الحادث في ملعب “كوسكاتلان” في العاصمة السلفادورية، قبل مواجهة أليانزا ونادي فاس.
وأسفر التدافع عن مصرع 12 شخصا، بينما نقل 100 مصاب إلى المستشفيات.
حادث تدافع للجماهير بملعب كوسكاتلان فى السلفادور فى مباراة ربع نهائي دوري كرة القدم يتسبب فى مقـ.ـتل 12 شخص و العديد من الإصابات 💔 pic.twitter.com/BLPVOxi60Y
— محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) May 21, 2023
وأصدر الاتحاد السلفادوري لكرة القدم، بيانا أبدى فيه أسفه لسقوط قتلى، مشيرا إلى أنه سيطلب تحقيقا في الواقعة على الفور.
El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias y su cariño a los familiares y seres queridos de los aficionados fallecidos en el estadio Cuscatlán de El Salvador, y el deseo de una pronta recuperación de los afectados por esta tragedia.
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 21, 2023
وأعرب نادي ريال مدريد الإسباني، الأحد، عن تضامنه مع ضحايا حادثة التدافع.
وكتب ريال مدريد، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يرغب النادي ورئيسه ومجلس إدارته في الإعراب عن تعازيهم ومودتهم لأقارب وأحباء المشجعين الذين لقوا حتفهم في ملعب كوسكاتلان في السلفادور، متمنين الشفاء العاجل للمتضررين من هذه المأساة”.