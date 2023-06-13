قتلى وجرحى في حادث دهس وطعن ببريطانيا والشرطة تستنفر

شهدت مدينة نوتينغهام البريطانية حالة استنفار أمني بعد العثور على 3 جثث في أحياء متفرقة من المدينة، كما تم إصابة 3 آخرين.

وقالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت مشتبها به في قتل 3 أشخاص بحادثين، وإصابة 3 في محاولة دهس بشاحنة في مدينة نوتنغهام وسط إنجلترا، وقد وصفت السلطات الحادث في وقت سابق بالخطير والمستمر، مما أدى إلى إغلاق العديد من الطرق.

وأوردت وكالة الأناضول أن الشرطة البريطانية عثرت على القتلى الثلاثة في أحد شوارع مدينة نوتنغهام، وترجح وجود صلة بين حادثي القتل وحادث دهس بواسطة شاحنة، أصيب فيه 3 أشخاص آخرين.

وأوضحت وكالة رويترز أن المعتقل رجل يبلغ من العمر 31 عاما، مضيفا أن شرطة نوتنغهام عثرت على القتلى الثلاثة، ثم علمت بعد ذلك بقليل بحادث الدهس الذي وقع مكان آخر غير بعيد عن مكان العثور على القتلى.

وذكرت وكالة رويترز أن الصورة المنشورة على تويتر تظهر مناطق مطوقة في نوتنغهام، وحضورا مكثفا لعناصر من خدمات الطوارئ وضباطا من مختلف الوكالات، لتنسيق استجابة الشرطة والإسعاف والإطفاء.