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قتلى وجرحى في حادث طعن استهدف دار حضانة في الصين

الشروق أونلاين
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قتلى وجرحى في حادث طعن استهدف دار حضانة في الصين
صورة تعبيرية

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون بجروح، الأربعاء، في حادث طعن استهدف دار حضانة في مقاطعة جيانغشي، جنوب شرق الصين.

وقالت الشرطة في بيان نشر على موقع “ويبو”، المرادف الصيني لموقع “تويتر”، إن “مهاجما يعتمر قبعة ويضع قناعا” اقتحم دار حضانة في مقاطعة أنفو حوالي الساعة العاشرة (02,00 ت.غ)، مشيرة إلى أن المشتبه به البالغ من العمر 48 عامًا لا يزال حرا.

وذكر بيان الشرطة أن “أجهزة الأمن العام تبذل قصارى جهدها لتعقب المشتبه به”.

ونادراً ما تسجل جرائم جماعية في الصين التي تحظر بشكل صارم امتلاك المواطنين أسلحة نارية، لكنها شهدت سلسلة من عمليات الطعن في السنوات الأخيرة.

ففي أفريل، قتل رجل مسلح بسكين طفلين وجرح 16 آخرين في مدرسة بجنوب الصين، في حين أصيب أربعة أشخاص في حادث طعن بأحد مستشفيات شنغهاي قبل أن تطلق الشرطة النار على المهاجم الشهر الماضي.

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