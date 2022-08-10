قتلى ومشرّدون في أعنف طوفان يضرب كوريا الجنوبية منذ 115 سنة

توفي 9 أشخاص في كوريا الجنوبية بسبب هطول الأمطار الغزيرة بمستوى قياسي لم تسجّله البلاد من 115 سنة، على المناطق الوسطى للبلاد، بما في ذلك العاصمة سيئول.

ونقلت وكالة يونهاب الرسمية، أن الأمطار أسفرت عن تشريد 163 شخصا، وتسجيل 6 أشخاص في عداد المفقودين. كما غرقت نحو 2000 سيارة، بعد أن وصلت كميات الأمطار إلى 525 ملم بين الإثنين والأربعاء.

وقد أدى هطول الأمطار بكمية قياسية في العاصمة والمناطق المجاورة لها، إلى توقف تشغيل قطارات المترو عبر عدّة محطات، إلى جانب خسائر مادية معتبرة بسبب السيول.