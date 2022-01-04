قتل ممرضة وحرقها ثم دفنها.. جريمة تهزّ أم البواقي والحماية المدنية توضح!

هزّت ولاية أم البواقي، جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها ممرضة في العقد الثالث من عمرها، وجدت جثتها مدفونة بعد حرقها.

وبحسب ما أفادت صفحات أخبار أم البواقي فإن الممرضة “منصوري حفيظة” اختفت عن الأنظار من منزلها العائلي الواقع ببلدية فكيرينة، منذ الخميس الماضي.

وجاء في بيان للحماية المدنية بالولاية المعنية، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية فكيرينة تدخلت بتاريخ 03/01/2022 على الساعة 12سا و51د لأجل نقل جثة إمرأة مجهولة الهوية وجدت محروقة ومدفونة تحت الأرض بالمكان المسمى مشتة الشط بلدية ودائرة فكيرينة ولاية أم البواقي.

وأضاف البيان أنه تم نقل الجثة بواسطة الإسعافات المتدخلة الى مستشفى عين البيضاء بحضور

وكيل الجمهورية، الدرك الوطني، والشرطة العلمية”.

وبدأت مصالح الأمن تحرياتها لمعرفة الجاني، حيث أسفرت التحقيقات الأولية عن مشبه بهم.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا مفادها أن الضحية مطلقة بدون أطفال، وقد راجت مع اختفائها، مؤخرا شائعة هروبها خارج الوطن، قبل أن تنكشف الجريمة ويتم العثور عليها متفحمة.

وسبق للضحية أن غاضت غمار الحياة السياسية وترشحت للانتخابات التشريعية في 12 جوان 2021، ممثلة عن حركة النهضة.