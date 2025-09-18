-- -- -- / -- -- --
قتيلان إسرائيليان في إطلاق نار على “معبر الكرامة” الحدودي مع الأردن

أفادت إذاعة الجيش الاحتلال، اليوم الخميس، بوقوع عملية إطلاق نار على “معبر الكرامة” الحدودي مع الأردن، أسفرت عن مقتل إسرائيليين.

وأكد المصدر ذاته أن منفذ العملية جندي أردني متقاعد كان يقود شاحنة ونفذ إطلاق النار من مسافة صفر وطعنا أدت إلى مقتل شخصين يبلغان من العمر 20 و60 عاما، قبل أن يتم قتله.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن منفذ العملية تسلل في شاحنة تحمل مساعدات قادمة من الأردن.

وعلى إثر العملية، أغلقت سلطات الاحتلال معبر أللنبي بشكل كامل، وأعلنت حالة استنفار في المنطقة الحدودية.

وأكد جيش الاحتلال أن قواته من لواء الأغوار والسامرة تقوم حاليا بعمليات تمشيط وتطويق مدينة أريحا القريبة من المعبر.

وفي سبتمبر 2024، وقعت عملية إطلاق نار في نفس المكان قُتل فيها ثلاثة أشخاص في منطقة تفتيش البضائع عند المعبر.

