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الجزائر
كان متوجها من وهران نحو بشار

قتيلان في اصطدام قطار مع سيارة في النعامة

الشروق أونلاين
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قتيلان في اصطدام قطار مع سيارة في النعامة

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تم تسجيل حادث اصطدام قطار متوجه من وهران نحو بشار مع سيارة، على مستوى معبر سطحي غير محروس بمدخل مدينة النعامة، مما تسبب في وفاة شخصين.

أفاد بيان للشركة “تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بأنه تم تسجيل اصطدام قطار متوجه من وهران نحو بشار مع سيارة، على مستوى معبر سطحي غير محروس بمدخل مدينة النعامة، وذلك مساء اليوم الإثنين 14 جوان 2021، على الساعة 15.50”.

وتابع البيان “للأسف، فقد تسبب الحادث في وفاة شخصين كانا على متن السيارة (رحمهما الله) وإلحاق أضرار بليغة بالقطار من نوع “كوراديا” الذي هو حاليا متوقف في انتظار تدخل فرق الصيانة للشركة”.

وأوضحت الشركة وقد سخّرت مصالح الشركة الوسائل الضرورية لضمان نقل المسافرين العالقين، نحو وجهتهم النهائية في أفضل الظروف.

وذكرت الشركة بأنه يمنع منعا باتا عبور أو السير على خط السكة الحديدية، وضرورة احترام قانون المرور الذي يفرض توقف السيارات قبل عبور الممرات السطحية المتقاطعة مع السكة الحديدية، وذلك لتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة.

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