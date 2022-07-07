قتيلان و31 جريحا في اصطدام بين حافلة وسيارتين بباتنة

لقي، ليلة الأربعاء، شخصان حتفهما وجرح ما لا يقل عن واحد وثلاثين راكب، بينهم خمسة في حالة خطيرة، خلال حادث مرور، مريع، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 28 الرابط بين ولايتي باتنة والمسيلة، وتحديدا في المقطع الواقع بين بلديتي سقانة و تيلاطو جنوب باتنة.

وكان الحادث وقع جراء اصطدام عنيف وقع بين حافلة مسافرين تعمل بين خط خنشلة ووهران، وسيارة نقل جماعي للمسافرين وسيارة سياحية، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح خطيرة، لفظ اثنان منهما أنفاسهما ونقلت جثتيهما لمشرحة المستشفى بعين التوتة، فيما نقل المصابون لذات المؤسسة لتلقي الإسعافات وقد غادر بعضهم عقب التأكد بأن لديهم رضوض طفيفة.

مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا، فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.