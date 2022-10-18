قتيلة وتسعة جرحى في انفجار خزان “سيرغاز”  بالمنيعة

طائرة خاصة لإجلاء المصابين إلى العاصمة

توفيت مساء الإثنين سيدة في العقد الخامس من العمر، فيما أصيب 7 أشخاص كحصيلة أولية اثر انفجار خزان غاز البترول المميع (سيرغاز) بورشة لتزويد السيارات بذلك النوع من الخزانات، في حي حفرة العباس ببلدية المنيعة.

ذكر عدد من سكان الحي لـ”الشروق”، أن الانفجار وقع خلال تركيب خزان “سيرغاز” لسيارة داخل الورشة، ما أسفر عن وفاة السيدة وإصابة 9 أشخاص، بحروح خطيرة، وجرى إجلاءهم إلى مستشفي العقيد شعباني بالمنيعة، فضلا عن وقوع خسائر مادية منها انهيار جزئي لمنزل. وتوفيت السيدة جراء انهيار جدار المسكن المذكور عليها، كونه مجاورا للورشة وتأثر جراء قوة الانفجار، كما أصيب اثنان من أفراد عائلاتها. كما يوجد ضمن المصابين ثلاثة من عمال الورشة، تعرضوا إلى حروق خطيرة، إلى جانب اثنين من زبائن الورشة. كما تضررت سيارات كانت متواجدة قرب موقع الانفجار.

وهرعت وحدات الحماية المدنية إلى الموقع، كما تنقل والي الولاية إلى هناك، وأجرى اتصالات من أجل توفير طائرة خاصة، لإجلاء ثلاثة جرحى إلى مستشفى متخصص في الحروق بالعاصمة، نظرا لخطورة إصاباتهم. وحال انعدام الإنارة بمدرج مطار المنيعة، دون استقباله الطائرة، ما استلزم نقل المصابين الثلاثة، بواسطة سيارات الإسعاف إلى مطار غرداية، ومن هناك أقلتهم الطائرة إلى العاصمة.

وعاشت المنيعة ليلة بيضاء بسبب هول الفاجعة، وهب المواطنون إلى مستشفى المدينة، عارضين التبرع بالدم للمصابين، كما تنقل ممرضون كانوا خارج دوامهم إلى المستشفى للمساعدة في التكفل بهم. وتحسبا لوجود قتلى أو عالقين محتملين تحت الأنقاض، استعانت الحماية المدنية بكلاب مدربة جرى جلبها من غرداية لتمشيط الموقع.

وشيعت جنازة السيدة في أجواء مهيبة، وتنقلت “الشروق” إلى بيت العزاء، وكان زوج الضحية السيد العربي قدور تحت وقع الصدمة، وبدا غير مستوعب ما حدث. وقال الزوج، وهو أمين منظمة أبناء الشهداء بولاية المنيعة، “لا أصدق ما حدث.. كانت زوجتي تصلي العشاء، عندما وقع الانفجار، فانهار عليها جدار المسكن، كما أصيبت ابنتي بكسور خطيرة، فضلا عن تداعي جزء كبير من المنزل”. بينما قال أحد الجيران: “سمعت دوي انفجار كبير فاعتقدت بأنه زلزال أو قنبلة، وتفاجأت بتهاوي منزل الضحية المتوفاة والورشة بأكملها”.

من جهة أخرى، طالب السكان بحل مشكل انعدام الإنارة بمدرج مطار المنيعة، ما يحول دون إجلاء المصابين في مختلف الحوادث جوا، ويستدعي نقلهم برا إلى مطار غرداية على مسافة 270 كيلومتر، ما يقلص فرص نجاتهم. كما طالب السكان بتسريع تجسيد مستشفى للحروق بالجنوب.