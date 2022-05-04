قتيل.. جرحى وحرق مسكن وسيارات في مواجهات بالوادي

كشك لبيع التبغ والشاي أشعل فتيل الفتنة

خلف شجار عنيف وقع في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بقرية الجديدة التابعة لبلدية الدبيلة بولاية الوادي، قتيلا وعشرات الجرحى وإصابات مُتفاوتة الخطورة، وحرق لمركبتين ومنزل وكشك كان محل الخلاف، وذكرت مصادر محلية، بأن هذه الفتنة استعملت فيها أسلحة بيضاء خطيرة وسيوف وبنادق صيد وعيارات نارية، وذلك على خلفية خلاف حول كشك فوضوي بالقرية، يستعمل لبيع التبغ والشاي.

وأكدت مصادر من قرية الجديدة، أن الخلاف بدأ بشكل بسيط حول الكشك سالف الذكر، ليقوم الجاني بقتل الضحية بدم بارد، ثم لاذ بالفرار رفقة أسرته إلى وجهة غير معروفة، ولم يتم إلقاء القبض عليه لحد كتابة هذه الأسطر، فيما كان رد فعل أهل الضحية صاحب الـ15 سنة عنيفا، أين توسعت رقعة الشجار بين أسرة الضحية من جهة وأسرة الجاني المفترض من جهة أخرى، لتخلف هذه الفتنة حرق الكشك وسيارتين وأحد المنازل، وعشرات الجرحى منهم من هو في حالة خطيرة.

ولم تهدأ الأوضاع إلا بعد تدخل وإنزال أمني مُكثف، حيث تدخل رجال الأمن، أين قاموا بفرض حالة حظر تجوال مؤقتة، ليتم بعدها البدء في عملية تمشيط القرية، للبحث عن المتورطين في الشجار الجماعي.

وللعلم، فإن المصالح الأمنية المشتركة قامت في العديد من المرات قبل شهر رمضان، بعمليات تمشيط لقرية الجديدة، أين تم توقيف العشرات من المجرمين وآخرين مبحوث عنهم قضائيا، وفي المقابل، قام منذ مدة طويلة عدد من الخيرين من قرية الجديدة بفتح مدارس لتعليم القرآن وإعادة ترسيخ مبادئ ديننا الحنيف لدى الأطفال الصغار وإعادة بعث الدروس المسجدية والخطب المنبرية لتهذيب أخلاق بعض المنحرفين على أمل أن يعودوا إلى رشدهم وإلى جادة الصواب.