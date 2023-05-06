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رياضة

قتيل وجرحى في احتفالات نابولي بلقب الدوري الإيطالي

عمر سلامي
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قتيل وجرحى في احتفالات نابولي بلقب الدوري الإيطالي
ح.م
احتفالات جماهير نابولي باللقب

أعلنت سلطات مدينة نابولي، عن وفاة شخص متأثرا بإصابته بطلق ناري، وتسجيل إصابات خلال احتفالات جماهير بالتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي .

وذكرت السلطات الصحية في نابولي أن 203 أشخاص أصيبوا خلال الاحتفالات، من بينهم 22 حالتهم خطيرة.

وذكرت تقارير صحفية أن الشاب الذي قتل، كان منخرطا في صراع بين عائلتين وتم قتله أثناء الاحتفالات.

وبدأت الاحتفالات في توقيت متأخر بعد تعادل نابولي خارج ملعبه 1-1 مع أودينيزي ليضمن تحقيق اللقب قبل خمس مباريات من نهاية الدوري.

وبدأت الاحتفالات باللقب الثالث في تاريخ النادي، في توقيت متأخر من سهرة الخميس، بعد تعادل نابولي خارج ملعبه 1-1 مع أودينيزي ليضمن تحقيق اللقب قبل خمس مباريات من نهاية الدوري.

ومن المنتظر أن يحظى اللاعبون باستقبال الأبطال في مباراة الأحد على أرضهم أمام فيورنتينا، ومن المقرر إقامة حفل آخر في المدينة في نهاية البطولة في الرابع من جوان المقبل.

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