قتيل وخمسة جرحى في انفجار بحمّام جماعي في وهران

الحادثة وراءها تسرب غازي

اهتزت بلدية سيدي بن يبقى، نيقرية سابقا بآرزيو في ولاية وهران على وقع انفجار في حدود الساعة السابعة و20 دقيقة من مساء الجمعة، وهذا على مستوى حمام جماعي ومرشات، مخلفا هلاك شخص، متأثرا بجروح بليغة وحروق، إلى جانب إصابة 5 ضحايا آخرين كانوا متواجدين بعين المكان.

وبحسب مديرية الحماية المدنية لولاية وهران، فإن الحادث سببه انبعاث الغاز من مسخن المياه الخاص بالحمام الجماعي المتواجد ببناية مكونة من طابق أرضي وآخر علوي، ومستغل في إطار تجاري، ما تسبب في انفجاره.

وبعد تلقي ذات المصالح نداء النجدة، تدخل أعوان الحماية بعين المكان لإسعاف ضحايا هذا الحادث المأساوي، الذي أسفر عن تسجيل وفاة ضحية يبلغ من العمر 49 سنة في عين المكان، أوضحت جهات مقربة أنه نفسه مالك الحمام والمرشات محل الواقعة، وهذا على إثر تعرضه بجروح بليغة وحروق من الدرجة الثانية لم يقو على مقاومتها، حيث تم تحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المحقن، كما تم إسعاف خمسيني تعرض لإصابات وحروق من الدرجة الثانية أيضا، قبل نقله إلى مصلحة الاستعجالات لتلقي العلاج بنفس المستشفى.

وكانت مصادرنا قد أكدت أيضا ع أن 4 ضحايا آخرين كان قد تم نقلهم إلى المستشفى فور وقوع الحادث وقبل وصول سيارة الحماية المدنية لإسعافهم، ويتعلق الأمر بجرحى من جنس ذكر، تتراوح أعمارهم ما بين 40 و52 سنة.وقد فتحت الجهات الأمنية تحقيقا لتحديد أسباب وقوع هذا الانفجار.