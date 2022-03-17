قتيل و10 جرحى في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب
خلف حادث مرور وقع بالطريق السيار شرق غرب على مستوى ولاية البويرة، وفاة طفلة تبلغ من العمر سنتين وإصابة 10 أشخاص تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.
وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية “تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية البويرة على الساعة 14 و 33 دقيقة على إثر حادث مرور يتمثل في اصطدام بين شاحنة و03 سيارات بالطريق السيار شرق غرب، ببلحناش إتجاه الجزائر”.
تدخلت وحدات #الحماية_المدنية لولاية # البويرة على الساعة 14 و 33 دقيقة على إثر #حادث_مرور يتمثل في إصطدام بين #شاحنة و 03 سيارات بالطريق السيار شرق غرب، ببلحناش إتجاه الجزائر، خلف وفاة 01 طفلة تبلغ من العمر 02 سنتين و إصابة 10 أشخاص تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي. pic.twitter.com/xhdpQgP70o
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) March 17, 2022
وقد خلف الحادث حسب ذات المصالح، وفاة طفلة تبلغ من العمر سنتين وإصابة 10 أشخاص تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.