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الجزائر

قتيل و10 جرحى في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب

الشروق أونلاين
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قتيل و10 جرحى في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب

خلف حادث مرور وقع بالطريق السيار شرق غرب على مستوى ولاية البويرة، وفاة طفلة تبلغ من العمر سنتين وإصابة 10 أشخاص تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية “تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية البويرة على الساعة 14 و 33 دقيقة على إثر حادث مرور يتمثل في اصطدام بين شاحنة و03 سيارات بالطريق السيار شرق غرب، ببلحناش إتجاه الجزائر”.

وقد خلف الحادث حسب ذات المصالح، وفاة طفلة تبلغ من العمر سنتين وإصابة 10 أشخاص تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

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