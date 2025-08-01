قتيل و6 مصابين في حفل المغني محمد رمضان

عرف حفل المغني المصري، محمد رمضان، والذي أقيم يوم أمس الخميس، 31 جويلية، في منطقة بورتو مارينا بالساحل الشمالي، حادثا مأساويا أودى بحياة شاب وأدى إلى إصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة، بعد سقوط ألعاب نارية على الجمهور مما اضطر إلى إلغاء الحفل قبل منتصفه.

ووفقا لما تناقلته وسائل إعلامية، توفي شاب متأثرا بإصابته جراء الحادث، كما نقل 6 مصابين آخرين إلى المستشفى، بعضهم في حالة خطرة، بعد اندلاع حالة من الفوضى نتيجة تبادل الحاضرين الألعاب النارية داخل الحفل.

وقام المغني بإعلان إلغاء الحفل عقب وقوع الانفجار، مشيرًا إلى وفاة أحد العاملين ووجود عدد من المصابين، كما دعا الحاضرين إلى المغادرة بهدوء لتفادي أي تدافع، كما ناشد الجهات المختصة سرعة إرسال سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وشرعت المصالح الأمنية في التحقيق فور وقوع الحادث، حيث تم استجواب عدد من المنظمين وشهود العيان لتحديد المسؤوليات، وأغلقت السلطات المسرح مؤقتا وطلبت تقارير من الدفاع المدني وشركة تنظيم الحفل، حسب ما نقلته مصادر إعلامية.