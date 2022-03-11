قتيل و8 جرحى اثر انفجار وقع بسلالم عمارة في عنابة

خلف حادث انفجار على مستوى سلالم عمارة سكنية بحي واد الذهب2 بعنابة، وفاة طفل إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية “تدخلت إسعافات الحماية المدنية صبيحة هذا اليوم في حوالي 11سا و 00د من أجل حادث انفجار على مستوى سلالم عمارة سكنية بحي واد الذهب2، هذا الانفجار ناتج عن تسرب غاز مما خلف خسائر بشرية حسب شهود عيان تمثلت في وفاة طفل و إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة نقلوا قبل الوصول للمستشفى.

وأوضحت ذات المصالح أن العملية لا تزال متواصلة لحد الآن كما خلف الحادث خسائر مادية تمثلت في انهيار واجهة المدخل مما أدى لتحطم سيارتين.