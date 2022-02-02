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رياضة

قدما سليماني تطآ أرض العاصمة البرتغالية

علي بهلولي
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قدما سليماني تطآ أرض العاصمة البرتغالية

حلّ اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني بعد ظهيرة الأربعاء، بِالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ويستعدّ المهاجم سليماني لِخوض مغامرة جديدة- قديمة، مع فريقه الأسبق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وقال سليماني للصحافيين عند وصوله إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، وبِاقتضاب: “أنا سعيد. أتركوا الأمر غدا الخميس، وسنتحدّث بِالتفصيل”.

وذكرت تقارير صحفية برتغالية أن قنّاص “محاربي الصحراء”، سيُتابع من المنصّة الشرفية للملعب سهرة الأربعاء، مباراة فريقه سبورتينغ لشبونة والمضيف نادي بيلينينسيس. عِلما أن الفريق الأخير يقع مقرّه أيضا في العاصمة البرتغالية، كما أن المباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 20 من عمر البطولة في هذا البلد.

ويُنتظر أن يبدأ مشوار إسلام سليماني في المستطيل الأخضر، سهرة الأحد المقبل. حينما يتبارى فريق السبورتينغ مع الزّائر نادي فاماليكاو، لِحساب الجولة الـ 21 من عمر البطولة المحلّية.

وقبل ذلك، كان سليماني قد وجّه رسالة إلى مسؤولي فريقه السابق أولمبيك ليون الفرنسي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، قال فيها: “أشكر كلّ فرد في أسرة النادي الكبير أولمبيك ليون، على اللّحظات الجميلة التي عشناها سويّا. آمل أن يُحقّق الفريق كلّ أهدافه. سأكون أوّل المُشجّعين له”.

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