“قدمنا أداء جيدا ولم ينقص سوى الأهداف وننتظر دعم الأنصار”

اللاعبان بلخيثر ومزيان يتحدثان عن لقاء غانا

بعد نهاية اللقاء الودي بين المنتخب الجزائري ونظيره الغاني قال مدافع الخضر مختار بلخيثر عن المواجهة الودية: “المباراة كانت اختبارا حقيقيا بالنسبة لنا أمام منتخب غاني كبير.

لقد طبقنا تعليمات المدرب على الرغم من الطابع الودي لها. أمامنا أسبوع من أجل إجراء آخر التحضيرات لكي نكون على أتم الجاهزية، للمباراة الأولى أمام ليبيا التي ستكون داربي مغاربي صعب وقوي، لكننا سنعمل من أجل الفوز فيه.

أرضية الميدان كانت رائعة وساعدتنا في الاحتفاظ بالكرة، فضلا عن أن الجمهور دعمنا كثيرا رغم قلته. نتمنى خلال المباراة المقبلة أن يكون بقوة معنا لكي نسعده. في ما يخص المنافسة، فلا ينبغي ان نستبق الأحدث، بحيث سنسيرها مباراة بمباراة”.

من جهته، أكد عبد الرحمن مزيان أن اللاعبين قدموا خلال المباراة أداء جيدا ولم ينقص سوى الاهداف: “أولا أشكر الأنصار الذين حضورا لمساندتنا. في ما يخص اللقاء فقد قدمنا أداء جيدا انتقصنا فقط للتهديف، كما كان فرصة لأخذ معالمنا في هذا الملعب، لكن الأهم هو أن تكون الفعالية من جانبنا في اللقاء الأول أمام ليبيا. تنتظرنا مسؤولية كبيرة في هذه “الشان”، إلا أنه بدعم الجمهور وبالاجتهاد ستكون هناك نتيجة إيجابية في الأخير.

نحس بالضغط لكنه إيجابي. صحيح أننا لم نفز خلال الأربع مباريات الأخيرة إلا أن هذا الأمر لا يؤثر تماما على معنوياتنا، لأننا تعودنا على الفوز منذ أكثر من سنة، لذا فنعتبر هذه المباريات بمثابة دروس تسمح لنا بالتعرف على نقائصنا. الأهم بالنسبة لي هو التألق في البطولة الإفريقية. لدينا ملعب تحفة بأجواء أوروبية وننتظر أن يكون ممتلئا عن آخره في المقابلة الافتتاحية، ونحن جاهزون لهذا المحفل الكروي القاري”.