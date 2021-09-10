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رياضة

قدوم المدرب الجديد لِاتحاد العاصمة

علي بهلولي
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قدوم المدرب الجديد لِاتحاد العاصمة
دونيس لافاني

حلّ التقني الفرنسي دونيس لافاني، الجمعة، بِأرض الوطن. استعدادا لِتدريب فريق اتحاد العاصمة.

وسيلتقي التقني دونيس لافاني بِمسؤولي نادي اتحاد العاصمة هذا السبت، وبعدها يشرع في عمله الجديد.

وسيخلف دونيس لافاني في العارضة الفنية لِفريق اتحاد العاصمة، المدرب منير زغدود الذي شغل الوظيفة ذاتها من مارس إلى أوت الماضيَين.

وأكد المدرب الفرنسي أنه جاهز لِرفع التحدّي وتحقيق أهداف فريق الأحمر والأسود، الذي أنهى الموسم الماضي بِلا تتويجات، رغم حيازته إمكانيات مادّية معتبرة.

ومعلوم أن دونيس لافاني (57 سنة) كان يُدرّب فريق شبيبة القبائل، قبل أن يستقيل من مهامه في شهر أوت الماضي، ويعود إلى بلاده فرنسا.

وفضلا عن “الكناري” واتحاد العاصمة، سبق للتقني دونيس لافاني تدريب فريق شباب قسنطينة ما بين 2018 و2019.

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