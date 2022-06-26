قدوم المدرب الجديد لِشبيبة القبائل

حلّ بِالجزائر، الأحد، التقني البلجيكي جوزي ريغا المدرب الجديد لِفريق شبيبة القبائل.

وقدم التقني جوزي ريغا وهو مرفوق بِمساعده آيت أحمد عمارة، ولاعبَين جديدَين مُغتربَين انتدبتهما أيضا إدارة نادي “الكناري”، وهما: المدافع ريان صنهاجي ومتوسط الميدان قيس نصري.

وسيخلف التقني جوزي ريغا (64 سنة) زميله التونسي عمار سويح (65 سنة)، الذي درب فريق شبيبة القبائل من نوفمبر الماضي إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

ويحمل الإطار الفني جوزي ريغا تجربة وحيدة فقط في جعبته، تتعلّق بِالتدريب في القارّة السّمراء، وذلك لمّا أشرف على النادي الإفريقي التونسي في عام 2018.

وعلى العكس من ذلك، سبق للمدرب البلجيكي جوزي ريغا العمل مع عدّة أندية محلّية وفرنسية وإنجليزية وإيطالية.

وستكون منافستا البطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا للموسم الجديد، أكبر امتحان للمدرب الجديد جوزي ريغا مع فريقه شبيبة القبائل.