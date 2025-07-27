قدوم المنتخب المحلي الموريتاني إلى الجزائر

حلّ وفد المنتخب المحلي الموريتاني لِكرة القدم بِالجزائر مساء الأحد، في سفرية تحضيرية له. كما تُبرزه الصورتان المدرجتان أدناه.

وسيُواجه الموريتانيون ودّيا المنتخب المحلي الجزائري بِقيادة المدرب مجيد بوقرة، هذا الثلاثاء.

وسيكون ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة مسرحا لِهذه المواجهة التحضيرية، انطلاقا من الساعة السادسة مساءً.

وقدم المنتخب المحلي الموريتاني من مدينة طبرقة التونسية (الصورة المدرجة أعلاه)، حيث كان يُقيم معسكرا إعداديا هناك.

ويستعدّ المنتخبان لِبطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان” 2025، المبرمجة انطلاقتها في الـ 2 من أوت المقبل بِتنزانيا وكينيا وأوغندا (تنظيم مشترك).

ويلعب المنتخب المحلي الجزائري في فوج يضم فرق أوغندا وجنوب إفريقيا وغينيا كوناكري والنيجر، بينما تنافس موريتانيا كلا من تنزانيا وبوركينا فاسو ومدغشقر وجمهورية إفريقيا الوسطى.